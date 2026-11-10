Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Hiába tolná az Országgyűlésre az ügynökbotrány felelősségét Magyar Péter, a kormány adta ki a parancsot
A miniszterelnök a parlamentben a kormány felelősségét hárította az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban, Császár Attila újságíró azonban egy dokumentummal cáfolta Magyar Péter állítását. A törvényjavaslatot ugyanis a Tisza-kormány nevében nyújtották be az Országgyűlésnek.
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