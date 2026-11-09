Magyar Péter előbb történelemórát tartott, majd magát fényezte Berlinben

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Hosszas beszédet tartott a miniszterelnök hétfő este Berlinben a Konrad Adenauer Alapítvány által szervezett 17. State of Europe (Európa helyzete) rendezvényen, a berlini fal leomlásnak 37 évfordulóján. Magyar Péter beszédében felidézte a berlini fal leomlásának körülményeit, majd hosszasan dicsérte saját kormányzását. Végül a jelenlegi Európának is utat mutatott: vegyenek példát róla.

Magyar Nemzet
2026. 11. 09. 22:03
Magyar Péter előbb történelemórát tartott, majd magát fényezte Berlinben
Magyar Péter Fotó: CARSTEN KOALL Forrás: DPA

Végül ismét magával példálózva úgy fogalmazott: „Oda kell menniük az emberekhez, és megérteni, mire vágynak. A bizalmat kell az új európai politikai gondolkodás alapjává tenni: bízni a társadalom józan ítélőképességében és túlélési ösztönében, közben minden nap kiérdemelni a polgárok bizalmát becsületes munkával, tiszta közélettel és valós eredményekkel. A magyar rendszerváltás számomra és a magyarok milliói számára ennek a lehetőségét mutatta meg: őszintén, nyíltan, tiszta szívvel meg lehet szólítani a többséget, és hiszem, hogy ez az út Európában is járható.”

Magyar PéterBerlinKonrad Adenauer AlapítványKomment 1

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