Nem lehetett volna letartóztatni Orbán Áront a védője szerint

Az ügyvéd rámutatott, Orbán Áron lőtereket üzemeltet, ezért ingatlanain engedéllyel tartott lőfegyverek vannak. A védő szerint az előírások házkutatás esetén emiatt nagyobb rendőri készültséget követelnek meg. Orbán Áron ezért a levelében azt is jelezte, hogy ha bármely hatóság házkutatást tervez, vegye fel vele a kapcsolatot, és ő együttműködik. Azt kérte, „hogy a szükségtelen demonstratív akciótól tekintsen el a hatóság. Ennek ellenére került sor helyszíni elfogására és a TEK bevonásával a házkutatás lefolytatására folyamatos média kommunikáció kíséretében”.

Vezetőszáron a bíróságra

A védő a szerdai bírósági érkezést is kifogásolta.

Én még nem láttam olyat, hogy nem közszereplőt közterületről, nyilvánosan, főbejáraton keresztül vezetik be vezetőszáron az épületbe, tudva, hogy sajtó érdeklődésére tart számot az ügy és ebben a helyzetében nyilatkozni sem tud arról, hogy a képfelvétel készítéséhez nem járul hozzá

– írta. Szerinte a helyzet visszásságát mutatja, hogy már az ülés alatt számtalan fényképeket tartalmazó cikk jelent meg arról, hogy vezetőszáron vitték tárgyalására Orbán Áront, amit csak tetéz, hogy a bíróság aulájában az ülés idejére egy elkülönített nézőteret rendeztek be a sajtó részére erre az eseményre.