Nem lehetett volna letartóztatni Orbán Áront a védője szerint

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Nem áll fenn a bűncselekmény megalapozott gyanúja Orbán Áronnal szemben – közölte a volt miniszterelnök öccsének védője. Schalkház Éva Edit szerint ezért nem lehetett volna letartóztatni védencét. Az ügyvéd fellebbezett a döntés ellen. Kiderült az is, hogyan vette fel a kapcsolatot Orbán Áron az NVVH-val.

Gidró Kriszta
2026. 11. 12. 8:52
Nem lehetett volna letartóztatni Orbán Áront a védője szerint
Orbán Áront embercsempészéssel gyanúsítják. Forrás: police.hu

Az ügyvéd rámutatott, Orbán Áron lőtereket üzemeltet, ezért ingatlanain engedéllyel tartott lőfegyverek vannak. A védő szerint az előírások házkutatás esetén emiatt nagyobb rendőri készültséget követelnek meg. Orbán Áron ezért a levelében azt is jelezte, hogy ha bármely hatóság házkutatást tervez, vegye fel vele a kapcsolatot, és ő együttműködik. Azt kérte, „hogy a szükségtelen demonstratív akciótól tekintsen el a hatóság. Ennek ellenére került sor helyszíni elfogására és a TEK bevonásával a házkutatás lefolytatására folyamatos média kommunikáció kíséretében”.

Vezetőszáron a bíróságra

A védő a szerdai bírósági érkezést is kifogásolta.

Én még nem láttam olyat, hogy nem közszereplőt közterületről, nyilvánosan, főbejáraton keresztül vezetik be vezetőszáron az épületbe, tudva, hogy sajtó érdeklődésére tart számot az ügy és ebben a helyzetében nyilatkozni sem tud arról, hogy a képfelvétel készítéséhez nem járul hozzá

– írta. Szerinte a helyzet visszásságát mutatja, hogy már az ülés alatt számtalan fényképeket tartalmazó cikk jelent meg arról, hogy vezetőszáron vitték tárgyalására Orbán Áront, amit csak tetéz, hogy a bíróság aulájában az ülés idejére egy elkülönített nézőteret rendeztek be a sajtó részére erre az eseményre.

A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája közel hatórás zárt ülés után egy hónapra elrendelte Orbán Áron és élettársa letartóztatását. G. B.-t, Orbán Áron régi üzlettársát az ország területére korlátozott bűnügyi felügyelet alá helyezte, M. J. pedig szabadlábon védekezhet. A Fővárosi Törvényszék szóvivője szerint a bíró a három érintett esetében a szökés, elrejtőzés veszélyét állapította meg, mert kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek. Orbán Áronéknál a befolyásolás veszélye is felmerült.

Orbán Áron is politikai fogoly

Mint megírtuk, Orbán Áront hétfőn fogták el három társával együtt, miközben összesen négy helyszínen közös akcióban házkutatást is tartott a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNNI) és az NVVH. A hatóságok közlése szerint két helyszínen a TEK közreműködését is kérték, mert lőfegyverekre számítottak.

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán közölte, a valódi célpont ő maga, az öccse csak eszköz. Hangsúlyozta: Magyarországon nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik. A volt miniszterelnök kijelentette, az elfogási akció csak arra szolgált, hogy ezzel tereljék el a figyelmet a Tisza-kormány legújabb botrányáról, az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. 

A Fidesz egyébként Orbán Áront politikai fogolynak nevezte, csakúgy mint Hankó Balázst, Seszták Miklóst, Varga-Bajusz Veronikát és Bús Balázst.

 

add-square Elszámolás helyett leszámolás

Titkolja a Kontroll, honnan tudtak az Orbán Áront is érintő házkutatásról, mielőtt a hatóság közzétette volna

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