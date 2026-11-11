Magyar Péter a meghallgatás után Facebook-bejegyzésben reagált, amelyben azt írta, nem haragszik volt feleségére, és igyekszik a szépre emlékezni. A konkrét állításokra azonban nem adott részletes magyarázatot.
Tovább pörög Magyar Péter bosszúhadjárata – indítványozták a volt államtitkár fiának letartóztatását
Már a letartóztatását is kezdeményezték Pintér Sándor egykori belügyminiszter bizalmi embere fiának, akit egy milliárdos költségvetési csalási ügyben vettek őrizetbe kedden. Magyar Péter a volt belügyminiszterhez kötötte a NAV akcióját, miközben Varga Judit súlyos állításokat fogalmazott meg volt férjével szemben. A fejlemények ismét felvetik a politikai figyelemelterelés gyanúját.
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