Tovább pörög Magyar Péter bosszúhadjárata – indítványozták a volt államtitkár fiának letartóztatását 

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Már a letartóztatását is kezdeményezték Pintér Sándor egykori belügyminiszter bizalmi embere fiának, akit egy milliárdos költségvetési csalási ügyben vettek őrizetbe kedden. Magyar Péter a volt belügyminiszterhez kötötte a NAV akcióját, miközben Varga Judit súlyos állításokat fogalmazott meg volt férjével szemben. A fejlemények ismét felvetik a politikai figyelemelterelés gyanúját.

Kárpáti András
2026. 11. 11. 19:57
Tovább pörög Magyar Péter bosszúhadjárata – indítványozták a volt államtitkár fiának letartóztatását 
Magyar Péter újabb látványos hatósági akciót állított politikai kommunikációja középpontjába. Fotó: Hatlaczki Balázs

Magyar Péter a meghallgatás után Facebook-bejegyzésben reagált, amelyben azt írta, nem haragszik volt feleségére, és igyekszik a szépre emlékezni. A konkrét állításokra azonban nem adott részletes magyarázatot.

nemzeti védelmi szolgálatvarga juditpintér sándorMagyar PéterSzóljon hozzá!

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