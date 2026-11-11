Orbán Áront is vezetőszáron vitték a bíróságra
A Budai Központi Kerületi Bíróságon ma döntenek Orbán Áron és társai letartóztatásáról, a volt kormányfő öccsét vezetőszáron vitték be az épületbe. Korábban Hankó Balázs, Varga-Bajusz Veronika és Seszták Miklós esetében is így jártak el a hatóságok.
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