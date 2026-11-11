Lezsák Sándor ismét kórházba került
Újra kórházba került Lezsák Sándor, az Országgyűlés korábbi alelnöke, akiről az ügynöknyilvántartások nyilvánosságra hozatalakor tévesen azt a látszatot keltették, hogy a kommunista titkosszolgálatok ügynöke volt.
További Belföld híreink
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en