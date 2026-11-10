Ha a Tisza elront valamit, akkor azonnal jön a figyelemelterelés

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A Tisza mindent elkövet, hogy megkerüljék a felelősségvállalást az ügynökakta botrányban – mondta Szentkirályi Alexandra a tiszás ügynökbotrányról tartott sajtótájékoztatóján. A Fidesz politikusa szerint a kormány csak az abszolút filmszínházat folytatja, hogy arról eltereljék a figyelmet arról, ami nekik kellemetlen.

Máté Patrik
2026. 11. 10. 13:55
Ha a Tisza elront valamit, akkor azonnal jön a figyelemelterelés
Fotó: Székelyhidi Balázs

Magyar Péter próbálná eltolni magától és a kormánytól a felelősséget az ügyben. A miniszterelnök hétfőn a parlamentben arra hivatkozott, hogy a levéltár nem a kabinet, hanem az Országgyűlés alá tartozik, ezért a kormánynak nincs felelőssége az ügyben. Érdekes a miniszterelnök érvelése, hiszen az erről szóló parancsot Magyar Péterék adták ki: az iratok tényleges nyilvánosságra hozataláról szóló törvényjavaslatot a Tisza-kormány terjesztette elő. Az ÁBTL vezetője, Cseh Gergő Bendegúz egyébként már fel is ajánlotta lemondását, de a kormány tagjai közül továbbra sem vállalja senki a politikai felelősséget a súlyos ügy miatt. 

Azonban a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) azt állítja, hogy a Tisza Párt vállalásának teljesítése érdekében, kifejezetten politikai kérésre kerülhetett sor az állambiztonsági iratok gyors közzétételére. Az érdekvédelmi szervezet kiállt az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) dolgozói és a tévesen megbélyegzett személyek mellett is.

Borítókép: Magyar Péter és kormánya tagjai az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (Fotó: Székelyhidi Balázs)

 

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