Tarr Zoltán előkerült, már Bécsben van

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Majdnem egy hét telt el a tiszás ügynökbotrány kirobbanása óta, ám az egyik fő felelős, Tarr Zoltán továbbra is hallgat az ügyben. Eközben a kultuszminiszter inkább Bécsbe utazott, hogy osztrák kollégájával tárgyaljon.

Máté Patrik
2026. 11. 10. 11:38
Tarr Zoltán előkerült, már Bécsben van
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Fotó: Máté Krisztián Forrás: MW

Borítókép: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter (Fotó: Máté Krisztián)

 

tarr zoltántársadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumországgyűlésKomment 1

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