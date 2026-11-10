Borítókép: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter (Fotó: Máté Krisztián)
Tarr Zoltán előkerült, már Bécsben van
Majdnem egy hét telt el a tiszás ügynökbotrány kirobbanása óta, ám az egyik fő felelős, Tarr Zoltán továbbra is hallgat az ügyben. Eközben a kultuszminiszter inkább Bécsbe utazott, hogy osztrák kollégájával tárgyaljon.
További Belföld híreink
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en