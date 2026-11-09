Mindig akkor visznek el valakit, amikor bajban van Magyar Péter?

– Milyen érdekes, pont azután, hogy kirobbant a tiszás ügynökbotrány – fogalmazott Szűcs.

A botrány előzménye, hogy az állambiztonsági iratok nyilvánosságra hozatalakor olyan személyek – köztük Lezsák Sándor - neve is a beszervezettek között jelent meg, akiket valójában a kommunista állambiztonság megfigyelt.

– Olyanokat, akiket megfigyelt és megalázott a kommunista rezsim, összemostak azokkal, akik ezeket a bűntetteket elkövették – hangsúlyozta a képviselő.

Szűcs szerint a történtek után különösen feltűnő az Orbán Áronhoz kapcsolódó nyomozati cselekmények időzítése. – Úgy látszik, ha valamilyen önök számára kínos ügy van, akkor önök ezt úgy oldják meg, hogy hirtelen elvisznek valakit, és akkor elterelik a fókuszt – szúrt oda Magyar Péteréknek, majd ironikusan hozzátette: „Ez a jogállami megoldás, ha jól sejtem”.

Videóját Szűcs Gábor a következő kérdésekkel zárta: „Ki lesz a következő? Vagy mikor lesz a következő botrány? Mikor számítsunk rá, hogy majd mást is vihetnek?”

További furcsa egybeesések

Mint arról a Magyar Nemzet korábbi összeállításában beszámolt, az elmúlt hónapokban több más esetben is szoros időbeli egybeesés mutatkozott a Tisza-kormány számára kellemetlen politikai események és a látványos hatósági fellépések között. Az öccsével kapcsolatos kényszerintézkedésre Orbán Viktor is reagált. Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy nem elszámoltatás, hanem politikai leszámolás zajlik, amelynek valódi célpontja ő maga.

