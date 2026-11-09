A káoszkormányzás baklövéseit rendszeresen látványos nyomozati cselekményekkel fedik el

A politikai kommunikáció súlypontja így ismét áthelyeződött: a kormány egyik vitatott kinevezéséről a korábbi kabinet időszakához kapcsolódó korrupciógyanús ügyekre.

Hankó Balázs ügye: előre beharangozott elszámoltatás

Szeptember végén újabb látványos fordulat következett. Magyar Péter szeptember 23-án már nyilvánosan beszélt a rendkívüli parlamenti ülésről, amelyen Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztése is napirendre kerülhetett.

Hankó Balázs volt miniszter őrizetbe vétele a Tisza-kormány által meghirdetett elszámoltatási akciók egyik legnagyobb visszhangot kiváltó eseménye volt. Fotó: Ladóczki Balázs

Szeptember 27-én a miniszterelnök a „Tisztítótűz” művelet megindítását jelentette be, és előrevetítette a következő napi fejleményeket. Szeptember 28-án a parlament felfüggesztette a két volt miniszter, valamint Magyar Péter mentelmi jogát. Hankó Balázst és Seszták Miklóst még aznap őrizetbe vették. Mindketten vitatták az ellenük felhozott gyanúsításokat.

Ugyanezen a napon a parlamentben a gyárbezárások és a munkahelyek megszűnésének kérdése is előkerült.

A kormányfő válaszában azonban hangsúlyos szerepet kapott Hankó Balázs ügye.

Az elszámoltatás egyre hangsúlyosabb szerepet kapott a miniszterelnöki kommunikációban. A kérdés már nem pusztán az volt, milyen eredményre jutnak a nyomozások, hanem az is, milyen szerepet töltenek be a büntetőeljárások a kormány politikai napirendjének alakításában.

Költségvetési hidegzuhany: a számok nem igazolják a kampányígéreteket

Miközben a politikai közbeszédet egyre inkább az elszámoltatás és a korábbi kormányzati szereplőkkel kapcsolatos eljárások uralták, a Tisza-kabinetnek egy másik, a választók mindennapjait közvetlenül érintő problémával is szembe kellett néznie.

A 2027-es költségvetés tervezetében szereplő vállalások ugyanis több ponton elmaradnak a választási kampányban megfogalmazott ígéretektől.

A kormány 4,9 százalékos hiánnyal és 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel számol. A korábban beharangozott béremelések egy része kisebb mértékben jelenik meg a tervekben, több családtámogatási és adócsökkentési vállalás teljesítése pedig későbbre tolódott.

A rendvédelmi dolgozóknak bejelentett átlagos 15 százalékos illetményemelés elmarad a szakszervezeti várakozásoktól. Az egészségügyi szakdolgozók számára szintén 15 százalékos átlagos emelést terveznek, miközben korábban ennél nagyobb mérték is szóba került. A zöldségek és gyümölcsök áfájának azonnali csökkentése sem szerepel a tervezetben.

A költségvetés körüli vita azért is kényes a Tisza számára, mert a kormányváltás egyik legfontosabb ígérete éppen a gyors gazdasági és társadalmi fordulat volt.