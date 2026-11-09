Bóka János: Amikor valami politikai problémát jelent Magyar Péternek, akkor mindig elvisznek valakit + videó

Az ígéreteiket egyetlen egy szektorban dolgozók felé sem teljesítették. 26 olyan intézkedést fogadnak el, ami új adó bevezetése vagy adóemelés. Az otthonteremtési támogatás lehetőségeit elzárják a pályakezdő fiatalok elől, akik használt lakást szeretnének vásárolni, az árrésstopot ki fogják vezetni, a védett üzemanyagárat nem fogják bevezetni, szépen megfojtják a magyar gazdaságot. Ez az átverés költségvetése. Önök nem azt teszik, amit ígértek, és nem azt teszik, amiről beszélnek