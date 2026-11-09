Bóka János: Amikor valami politikai problémát jelent Magyar Péternek, akkor mindig elvisznek valakit + videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Amikor valami politikai problémát jelent Magyar Péternek, akkor mindig elvisznek valakit – jelentette ki Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője a parlamentben a miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagálva. Az ellenzéki politikus szerint most éppen a tiszás ügynökbotrányról akarják elterelni a figyelmet, ezért vették elő Orbán Viktor volt miniszterelnök öccsét. Bóka János szerint forgatókönyv szerint zajlanak ilyenkor az események, amelyek mindig úgy kezdődnek, hogy Magyar Péter sajtóértesülésekre hivatkozva posztol a Facebookra.

Gidró Kriszta
2026. 11. 09. 16:09
Bóka János: Amikor valami politikai problémát jelent Magyar Péternek, akkor mindig elvisznek valakit + videó
Döntött a parlament a legfőbb ügyész személyéről Fotó: Hatlaczki Balázs

Bóka kijelentette azt is, az átverés a költségvetésen keresztül is zajlik.

Az ígéreteiket egyetlen egy szektorban dolgozók felé sem teljesítették. 26 olyan intézkedést fogadnak el, ami új adó bevezetése vagy adóemelés. Az otthonteremtési támogatás lehetőségeit elzárják a pályakezdő fiatalok elől, akik használt lakást szeretnének vásárolni, az árrésstopot ki fogják vezetni, a védett üzemanyagárat nem fogják bevezetni, szépen megfojtják a magyar gazdaságot. Ez az átverés költségvetése. Önök nem azt teszik, amit ígértek, és nem azt teszik, amiről beszélnek

– fogalmazott a frakcióvezető.

 

add-square Elszámolás helyett leszámolás

Magyar Péter házimédiája úgy hivatkozott a hatóság közleményére, hogy az még meg sem jelent

Elszámolás helyett leszámolás 4 cikk chevron-right
bóka jánosávhügynökaktaMagyar PéterSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekvergődj tovább

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

A miniszterelnök kéjesen idézgeti egy publicista 2024-es mondatát. Lássuk akkor az övéit is!

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu