Magyar Péter korábban közölte, hogy a Tisza Párt nem vesz részt a bizottság ülésén, amelyet a miniszterelnök politikai akciónak minősített. A plenáris ülésen délután a képviselőknek is lehetőségük lesz számon kérni a kormány tagjait. A napirend szerint körülbelül 15 órától másfél órán keresztül tart a kérdések órája, ezt követően pedig 16:30 és 17:30 között azonnali kérdések és válaszok óráját tartják meg.
A tiszás ügynökbotrány árnyékában ül össze az Országgyűlés
Magyar Péter napirend előtti felszólalásával folytatódik hétfőn az Országgyűlés kéthetes ülésszaka. A képviselők a magyar jelnyelv napjáról is megemlékeznek, majd kérdések és azonnali kérdések következnek. A politikai viták egyik központi témája várhatóan az ügynökakták nyilvánosságra hozatala és az annak nyomán kialakult botrány lesz.
Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)
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