A tiszás ügynökbotrány árnyékában ül össze az Országgyűlés

Magyar Péter korábban közölte, hogy a Tisza Párt nem vesz részt a bizottság ülésén, amelyet a miniszterelnök politikai akciónak minősített. A plenáris ülésen délután a képviselőknek is lehetőségük lesz számon kérni a kormány tagjait. A napirend szerint körülbelül 15 órától másfél órán keresztül tart a kérdések órája, ezt követően pedig 16:30 és 17:30 között azonnali kérdések és válaszok óráját tartják meg.