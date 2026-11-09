Borúsan látják a közeli jövőt az építőipari cégek, érdemi fellendülés még jövőre sem lesz
Nem várható érdemi fellendülés az építőiparban 2018 előtt, idén az ágazat cégeinek többsége arra számít, hogy csökken az árbevételük – derül ki az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének legfrissebb felméréséből.
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