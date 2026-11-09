Tiszás ügynökbotrány: megfutamodtak Magyar Péter képviselői, de a meghallgatásokat nem sikerült meghiúsítaniuk

A hibás adatközlés egyik legismertebb érintettje Lezsák Sándor, az Országgyűlés korábbi alelnöke, akinek neve szintén tévesen került az adatbázisba. Az ügyben Cseh Gergő Bendegúz, az ÁBTL főigazgatója elismerte az informatikai hibát, és bocsánatot kért az érintettektől. A főigazgató pedig nem sokkal később arról beszélt, hogy a mágnesszalagok adatait az Alkotmányvédelmi Hivataltól kapták meg, majd a különböző információkat tartalmazó adatbázist a levéltár munkatársainak kellett feldolgozniuk. A hibás adatfeldolgozás következtében olyan személyek nevei is bekerültek a nyilvános felületre, akiknek nem lett volna szabad ott szerepelniük.

Cseh Gergő Bendegúz tájékoztatása szerint

Lezsák Sándoron kívül további 163 megfigyelt neve is tévesen jelenhetett meg a nyilvános adatbázisban. A hibás adatokat azóta eltávolították.

Az ügy politikai következményei is egyre jelentősebbek. A történtek után Magyar Péter miniszterelnök nyilvánosan kért bocsánatot Lezsák Sándortól, miközben több politikus is felelősségre vonást követelt. Az ÁBTL főigazgatója korábban a lemondását sem zárta ki, ugyanakkor jelezte, hogy a kérdésre az adatbázis kijavítása után térnek vissza.