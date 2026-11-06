Magyar Péterék a levéltár vezetőjével vitetik el az ügynökakták miatt kirobbant a balhét?

Az ügyben Magyar Péter miniszterelnök is megszólalt. Közösségi oldalán azt írta, hogy telefonon nem sikerült elérnie Lezsák Sándort, ezért nyilvánosan kért tőle bocsánatot az informatikai rendszer hibája miatt.

A történtekre reagálva Orbán Viktor volt miniszterelnök is élesen bírálta a Tisza-kormányt. Bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a Tisza újkommunista tempóval mossa össze az állambiztonsági elkövetőket az áldozatokkal.

Egyre többen követelik a felelősök távozását

A tiszás ügynökbotrány nyomán a kormányzati felelősség kérdése is előtérbe került. Bóka János, a Fidesz politikusa korábban Tarr Zoltán miniszter, valamint Ruff Bálint és Tanács Zoltán távozását követelte. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője pedig úgy fogalmazott: nem a beosztott levéltárosoknak, hanem Magyar Péternek kell vállalnia a felelősséget, hiszen szerinte a miniszterelnök erőltette át a törvényt, figyelmen kívül hagyva a szakmai véleményeket.

A botrány kapcsán Schiffer András volt országgyűlési képviselő is megszólalt. Szerinte az ÁBTL-nek fel kellene függesztenie az adatbázis működését mindaddig, amíg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nem vizsgálja át a rendszert adatvédelmi szempontból.

A levéltár főigazgatója pénteken arról is beszámolt, hogy november 4-én 1,1 millió látogató kereste fel a Nyitott Akták weboldalt, és egyetlen nap alatt több mint ötezer kérelem érkezett az intézményhez olyanoktól, akik családjuk múltjáról szeretnének további információkat megtudni. Cseh Gergő Bendegúz szerint a levéltár évente mindössze 3500–4000 ilyen kérelmet tud kiszolgálni, így az intézményre jelentős terhelés nehezedik.