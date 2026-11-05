Tiszás ügynökbotrány: Magyar Péter bocsánatkérése nem lesz elég

Anett arra hívta fel a figyelmet, hogy az iskolai bizonyítványok kitöltésénél is ketten-hárman segítenek, összeolvasák az adatokat, és amíg ez nem történt meg, addig nem adják át a diákoknak.

A kommentelők azt is tudni vélik, hogy Magyar Péter miért nem érte el telefonon Lezsák Sándort. Tamás szerint az MDF-alapító egészen egyszerűen nem akarta, hogy a kormányfő felvételt készítsen a beszélgetésükről. Krisztián azt fűzte hozzá, hogy ha összejött volna a telefonbeszélgetés, akkor azt nem látta volna fél Magyarország.

Róbert szerint a kormányfő posztjának csupán az a célja, hogy saját magára hívja fel a figyelmet Magyar Péter.

Persze, nem sikerült elérni, vagy inkább csak több figyelmet szeretnék kapni, mert ÉN bocsánatot akartén ÉN kérni, mert neki biztos rossz lehet, de ÉN szeretném megnyugtatni, hogy tulajdonképpen ez is ÉNrólam szól!

– írta.

A felelősségvállalást is sokan hiányolják. György szerint ilyen véletlen nem létezik. Gergő szerint is vállalnia kell a felelősséget valakinek azért, hogy a kommunizmus áldozatait újra meghurcolják. Volt olyan hozzászóló, aki szerint Magyar Péternek kellene lemondania a hazugságai miatt. Más beismerő vallomásnak nevezte Magyar bocsánatkérését, mint mondta, eszerint csak úgy le és fel lehet kerüli a listára. Arra volt kíváncsi, hogy aki ezután útban lesz, az vajon bekerül-e majd az adatbázisba.

A 13. tanítvány

Olivér kőprofi PR-katasztrófának nevezte a történteket. Ő úgy foglalta össze, hogy „a 13.tanítvány először kiböfögi a netre a legújabb sárdobálását, megvádolva egy ismert embert, majd amikor a levéltári adatbázis szoftverhibája miatt kiderül, hogy megint csak a szokásos alaptalan uszítás ment, jön a nagylelkű telefonon nem érték el típusú Facebook-bocsánatkérés. Először rohangálunk és köpködünk a trollhadsereggel, utána meg lapítunk, mint nyúl a fűben, hogy hát hiba csúszott a rendszerbe. Csodálatos ez a felelősségvállalás, ha mást kell bemocskolni, akkor száguld a jármű, de ha be kell vallani, hogy megint egy aljas rágalmat terjesztett, akkor marad a gyáva lájkvadászat a virtuális falon”.