Érkezik az iskolakezdési támogatás második fele, több mint két hónappal a tanév első napja után

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November 30-ig megkapják az iskolakezdési támogatás második részletét az érintettek – közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Mint ismert, a támogatás első részletét még augusztusban kifizették a szeptemberben esedékes családi pótlékkal együtt. A választási kampányban a Tisza Párt egyébként még azt ígérte, hogy 700 ezer család számára biztosítják az iskolakezdési támogatást, végül azonban csak 400 ezer gyermek lett jogosult a juttatásra.

Gidró Kriszta
2026. 11. 09. 13:55
Érkezik az iskolakezdési támogatás második fele, több mint két hónappal a tanév első napja után
Fotó: Polyák Attila

Időközben azonban számos olyan intézkedést jelentettek be, amely a gyermeket nevelő családok számára hátrányos. Ilyen például az anyák szja-mentességének szűkítése: megmarad ugyan a 30 év alatti édesanyák, a 40 év alatti kétgyerekes, valamint a három- és a négygyerekes anyák szja-mentessége is, de korláttal: az anyák adómentességénél bruttó 1 millió forint lesz a havi jövedelemhatár, az efölötti rész után szja-t kell majd fizetni.

Ennél azonban fontosabb, hogy a negyven év feletti kétgyermekes anyákra nem terjesztik ki az adómentességet.

Az Otthon start program azonnali kivezetésével sem kedveztek a családoknak: a helyette bevezetett Wekerle+ program öt százalékos kamata ugyanis egy ötvenmillió forintos, használt ingatlan megvásárlása esetén havi 55 ezer forinttal magasabb összegű törlesztőrészletet jelenthet az előző kormány által bevezetett program három százalékos kamatához képest. A hitelt ráadásul csak 45 éves életkorig lehet igénybe venni. 

 

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Az alábbi írás szerzője kőbalos. Én, az olvasója kőjobbos vagyok.

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