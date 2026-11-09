Érkezik az iskolakezdési támogatás második fele, több mint két hónappal a tanév első napja után

Időközben azonban számos olyan intézkedést jelentettek be, amely a gyermeket nevelő családok számára hátrányos. Ilyen például az anyák szja-mentességének szűkítése: megmarad ugyan a 30 év alatti édesanyák, a 40 év alatti kétgyerekes, valamint a három- és a négygyerekes anyák szja-mentessége is, de korláttal: az anyák adómentességénél bruttó 1 millió forint lesz a havi jövedelemhatár, az efölötti rész után szja-t kell majd fizetni.

Ennél azonban fontosabb, hogy a negyven év feletti kétgyermekes anyákra nem terjesztik ki az adómentességet.

Az Otthon start program azonnali kivezetésével sem kedveztek a családoknak: a helyette bevezetett Wekerle+ program öt százalékos kamata ugyanis egy ötvenmillió forintos, használt ingatlan megvásárlása esetén havi 55 ezer forinttal magasabb összegű törlesztőrészletet jelenthet az előző kormány által bevezetett program három százalékos kamatához képest. A hitelt ráadásul csak 45 éves életkorig lehet igénybe venni.