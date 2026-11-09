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A HVG publicistája élesen bírálta Magyar Péter bejelentését, amely szerint a Tisza Párt kampánybusza, a Ricsi névre keresztelt Ford Transit a Közlekedési Múzeumba kerülhet. Tóta W. Árpád inkább a tíz éve hiányzó közlekedési múzeum újjáépítését tartaná fontosnak.

Gábor Márton
2026. 11. 09. 12:07
Egy lefingott Ford Transit nem történelmi emlékmű – már a balosoktól is kapja az ívet Magyar Péter
Magyar Péter és a „RIcsi” névre keresztelt Ford Transit, amelyet a Tisza kampányban is használtak Forrás: Facebook

A Ford Transit múzeumi szerepvállalását illetően sem volt visszafogottabb. Tóta W. szerint egy valódi közlekedési múzeumban számtalan olyan különleges műszaki alkotás kaphatna helyet, amely önmagában is érdekes, és a közlekedés fejlődését mutatja be. A Tisza kampányjárművét egy műanyag vajazókéshez és egy összegyűrt kólásdobozhoz hasonlította, érzékeltetve, mennyire kevés műszaki vagy kulturális értéket tulajdonít a járműnek.

Bejegyzése végén a publicista azt fejtegette, hogy a következő években inkább olyan fejlesztéseket kellene megvalósítani, amelyek eredményeit a későbbi generációk is értékelhetik. Tóta W. Árpád végül azzal zárta gondolatait, hogy ha a későbbi generációk közül valaki mégis a Ford Transitot választaná, a többiek vélhetően jobb ötlettel állnának elő.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, múzeumba szánják a Tisza kampányautóját, amelyet Magyar Péter már az újkori magyar történelem egyik szimbólumának nevezett. A Nagy Ervin tulajdonát képező járgány felajánlása kapcsán Ceglédi Zoltán elemző is megszólalt, amire a miniszterelnök hozzászólásban további jó vergődést kívánt neki.

Schmidt Mária gondolatkísérlete

Mi történne, ha Orbán Viktor a kampányban használt sámliját nyilvánítaná az újkori magyar történelem egyik szimbólumává, és múzeumba szánná? Ezzel a gondolatkísérlettel reagált Schmidt Mária a Tisza kampányautójának felajánlására. A történész szerint Magyar Péter olyan helyzetet teremtett, amelyben a Közlekedési Múzeum vezetői számára nincs jó döntés.

„Van egy javaslatom kormánypárti honfitársainknak. Néha helyettesítsék be Magyar Péter nevét Orbán Viktoréval” – írta Schmidt Mária Facebook-bejegyzésében. A történész egy képzeletbeli hírrel szemléltette, milyen reakciókat váltana ki ugyanaz a bejelentés a magukat függetlennek és objektívnek nevező sajtóban, valamint az influenszerek és a közéleti megmondóemberek körében:

Orbán Viktor Facebook oldalán bejelentette, hogy L. Simon László államtitkár a Néprajzi Múzeum tárlatának ajánlja fel azt a fa kisszéket, amelyre felállva a 2022-es választási kampány országjárásán beszédeit mondta. Azt írják, a sámli az újkori magyar történelem egyik szimbólumává vált.

Mi lett volna, ha Orbán Viktor jelenti be?

A történész fel is teszi a kérdést: milyen címmel írt volna erről Szily László a 444-en, milyen tiltakozó mozgalom alakult volna, mit posztolt volna Noár, és hogyan reagált volna a Népszava. Felvetette azt is, hány liberális véleményformáló vont volna párhuzamot a Rákosi Mátyás-féle személyi kultusszal, és mekkora gúnyolódás kezdődött volna a közösségi médiában. 

A bizonyok kisszék. Fotó: Orbán Viktor oldala

 

„Nincs jó döntés”

Schmidt Mária szerint a bejelentés a múzeum vezetőit is nehéz helyzetbe hozta. „Ha berakják ezt az adományt, akkor hagyják, hogy a miniszterelnök rendezze be a tárlatot. Ha nem rakják be, akkor komolytalanná teszik a kormányfőt.”

„Nincs jó döntés” – vonta le a következtetést. Ironikus megoldásként azt vetette fel, hogy a járművet kültéri elemként helyezhetnék el a múzeum bejárata előtt, így szerinte „a kecske is jóllakna és a káposzta is megmaradna”. 

„Mindenesetre nem irigylem a múzeum vezetését. De magunkat sem” – zárta bejegyzését.

Borítókép: Magyar Péter és a szóban forgó Ford Transit (Forrás: Facebook)

tisza pártközlekedési múzeumpublicistaMagyar PéterKomment 1

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