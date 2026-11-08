Magyar Péter a Közlekedési Múzeumnak ajándékozza Nagy Ervin kocsiját

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Múzeumba szánják a Tisza kampányautóját, amelyet Magyar Péter már az újkori magyar történelem egyik szimbólumának nevezett. A Nagy Ervin tulajdonát képező járgány felajánlása kapcsán Ceglédi Zoltán elemző is megszólalt, amire a miniszterelnök hozzászólásban további jó vergődést kívánt neki.

Juhász Kristóf István
2026. 11. 08. 14:48
Magyar Péter a Közlekedési Múzeumnak ajándékozza Nagy Ervin kocsiját
Magyar Péter és a „RIcsi” névre keresztelt Ford Transit, amelyet a Tisza kampányban is használtak Forrás: Facebook

Bejegyzése szerint a járművel a lebombázott kijevi gyermekkórházhoz is szállítottak adományokat.

Talán túlzás nélkül mondhatom, hogy az újkori magyar történelem egyik szimbólumává vált, és megérdemli, hogy a többi ikonikus közlekedési jármű között töltse a nyugdíjas éveit.

Arról egyelőre nincs információnk, hogy a múzeum befogadja-e a Ricsit a kiállított gyűjteményébe vagy az intézmény üzemeltetése állítja majd további szolgálatba.

„A kultúráért felelős államtitkár kocsiját küldik be kiállítási tárgynak az alájuk tartozó múzeumba?”

„Hű, gyerekek, azért az nagyon beteg, amikor a miniszterelnök a Közlekedési Múzeumba helyezteti az autót, amivel kampányolt” – írta a fentebbi poszt kapcsán Ceglédi Zoltán Facebook-oldalán. Az elemző külön kifogásolta, hogy Magyar az újkori magyar történelem egyik szimbólumaként beszélt a járműről és feltette a kérdést: mit szólnak ehhez a múzeumi dolgozók, a történészek és a kulturális élet más szereplői.

Az elemző a felajánlás sajátos jellgét is megemlítette: „mennyireízléses, hogy a kultúráért felelős államtitkár autóját az alájuk tartozó múzeumba szánják kiállítási tárgynak.”

Magyar Péter vasárnap is egyből reagált

Magyar Péter személyesen is megjelent Ceglédi bejegyzése alatt, a múzeumi felajánlással kapcsolatos kifogások helyett az elemző egy korábbi, neki tulajdonított kijelentését idézte:

„Ceglédi 2024 március: »Magyar Péter fél év múlva már csak egy rettenetesen cringe emlék lesz, akit ejtenek, de ő még mindig itt lesz«” Kiegészítve egy nevető emojival és egy jól ismert mondattal: „Vergődj tovább”.

Ceglédi válaszul felidézte, kijelentést akkor tette, amikor Magyar még azt állította, hogy nem lesz politikus, és nem lesz pártja. Hozzátette: azóta többször elismerte, hogy alábecsülte, hány szavazatot tud összegyűjteni.

„Azon viszont ma is folyamatosan meglepődök, hogy mennyire nem érted még mindig, hogy MINISZTERELNÖK vagy, nem influenszer. Egy országot bíztak rád, erre azt lesed, mit kommentelek vasárnap mackónadrágban” – tette hozzá. „Igen, ez továbbra is krindzs” – zárta bejegyzését. 

Rákosi Mátyás autója mellé kerülhet Ricsi? 

– Ha valósnak bizonyul ez az egész, akkor a Tarr Zoltán által létrehozott pszichológus-bizottság igazán állást foglalhatna az esetről, különös tekintettel a nárcizmussal kapcsolatos eshetőségekre. Ha tényleg ragaszkodnak ahhoz, hogy kiállítsák a járművet, mindenképp Rákosi Mátyás autója mellé menjen – kommentálta a fejleményeket Dömötör Csaba. 

A fideszes EP-képviselő szerint jó lenne, ha Magyar Péterék azzal foglalkoznának, és arról beszélnének, amire felhatalmazást kaptak: a kormányzati munkára. – Ha nem teszik, az csak annak a jele, hogy az ellenkezőjét teszik annak, amit ígértek – véli Dömötör. 

Magyar Péternagy ervinceglédi zoltánközlekedési múzeumSzóljon hozzá!

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