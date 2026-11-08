Török Gábor megsemmisítő ítéletet hozott: nem volt rendszerváltás 2026-ban
A politológus szerint idén kormány- és rezsimváltás történt, ami új fejezetet nyitott az 1990 óta tartó időszakban, de nem volt rendszerváltás. Az Orbán-korszakról azt írta, nem volt diktatúra, sem autokrácia.
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