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Káosz jelei a szociális tárcánál – mi lesz a Tisza idősotthon-ígéretével?

Káosz jelei a szociális tárcánál – mi lesz a Tisza idősotthon-ígéretével?

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Árulkodó személycserékről érkeztek hírek a szociális tárcánál, a GVH-tól is igazolt embert a minisztérium.

Jakubász Tamás
2026. 11. 07. 18:38
Káosz jelei a szociális tárcánál – mi lesz a Tisza idősotthon-ígéretével?
Nyugdíjas találkozó Miskolcon. Mi lesz a nyugdíjasotthonokkal? Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó, Észak-Magyarország

Ki foglalkozik a foglalkoztatással?

Ennél fontosabb változás, hogy felmentés miatt távozik a minisztériumból Réthy Pál is, ő eddig a foglalkoztatás, a közfoglalkoztatás ügyét vitte.

A sorozatos gyárbezárások és a vegyesen változó munkaügyi adatok miatt a foglalkoztatáspolitika kulcsjelentőségűnek számít, ehhez képest a minisztériumban majdnem öt hónapig nem neveztek ki munkaügyi államtitkárt.

Az ügyeket csupán három helyettes államtitkár – köztük Réthy – intézte egészen október 5-ig. Akkor nevezték ki – éppen a témával foglalkozó sokadik cikkünk megjelenése után – Dudás Katalint államtitkárnak. Ezek szerint államtitkár immár van, most azonban a közfoglalkoztatásért felelős helyettes államtitkár posztja ürült meg.

Kérdés, meddig. A pénteki Magyar Közlöny szerint ugyanis csatlakozik a tárcához helyettes államtitkárként Ghyczy Gellért, aki korábban hosszú időn át a Baptista Integrációs Központot vezette, ahonnan szeptemberben távozott. Ő azonban eddigi munkája alapján inkább a szociális igazgatásért, a szociális szolgáltatásokért és az idősügyért felelhet a jövőben. Ugyanis ez a helyettes államtitkári poszt is megürült, ám nem felmentés, hanem lemondás miatt. November legelején lapunk számolt be arról, hogy az eddigi helyettes államtitkár, Bódy Éva fontolgatja távozását.

A fontolgatást a jelek szerint határozott lépés, a lemondás követte.

Eddig nem tudtunk meg részleteket arról, hogy Bódy miért hagyta ott a tárcát bő négy hónapnyi munka után. Az ügyben szombaton megkerestük a szociális minisztériumot.

S itt a lényeg

Bódy Éva helyettes államtitkárságához tartozott az idősek ellátása, ezzel az idősotthonok területe is. Ezzel pedig el is érkeztünk a lényeghez. A kampányban a Tisza – sok egyéb mellett – azt vállalta, hogy létesít húszezer új férőhelyet idősotthonokban. Ellenzékből az ígéreteket könnyű volt megfogalmazni, a kormányzás azonban messze több annál, hogy valaki felmászik egy platóra beszédet tartani, vagy táncol az Országház bejáratánál.

Ehhez fel kell idéznünk azt a szakmai lapértesülés alapján készült októberi beszámolónkat, mely szerint komoly ellátásszervezési válság alakult ki Budapesten a belgyógyászati fekvőbeteg-ellátásban. A kapacitáshiány akkor már a sürgősségi betegellátás működését is nehezítette.

A probléma hátterében egyszerre van jelen az orvos- és szakdolgozóhiány, valamint az, hogy jelentős számú olyan beteg fekszik aktív kórházi osztályokon, aki már nem igényelne aktív ellátást, de tartós ápolás vagy szociális elhelyezés hiányában nem bocsátható haza.

Messze a rajtkő?

Itt jönne képbe a Tisza nagy vállalása a húszezer idősotthoni férőhelyről, amely enyhíthetne a helyzeten. Csakhogy – mint az a szociális tárca októberi parlamenti közléséből kiderült – a kormány lényegében a folyamat legelején áll, talán még a rajtkövet sem érte el. A tárca szerint előbb fel kell mérni az igényeket, és hogy adott helyeken mennyi ember elhelyezésére lehet szükség, emellett megkérdezik az érintetteket, ezek alapján jelölhetők ki a helyszínek. A nyugdíjasotthonok kivitelezési munkái nyilván csak ezeket követően kezdődhetnek el.

Mindez az idei évbe nyilván nem fér bele, de nagy kérdés, hogy a ciklusból hátralévő három és fél évbe belefér-e majd.

Hogy mindennek volt-e köze a helyettes államtitkár lemondásához, eddig nem derült ki. Ha a tárca válaszol a helyzetet, az okokat firtató kérdésünkre, az információkat közreadjuk.

Borítókép: Nyugdíjastalálkozó idén nyáron, Miskolcon egy helyi bölcsődében.

nyugdíjaskampányígéretKátai-Németh Vilmos

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