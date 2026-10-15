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Összeomlott a belgyógyászati ellátás Budapesten, Hegedűs Zsolt hamar megtalálta ki a hibás

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Súlyos kapacitáshiány bénítja a fővárosi belgyógyászati ellátást, a problémák pedig már a sürgősségi osztályok működését is veszélyeztetik. A Medicalonline szerint gyakorlatilag összeomlott a budapesti belgyógyászati ellátás, míg a minisztérium rendkívüli egyeztetéseket tart, az egészségügyi miniszter azonban a kialakult helyzet kapcsán elsősorban az általa örökölt rendszer állapotáról beszél.

Gábor Márton
2026. 10. 15. 17:54
Fotó: Zoltán Havran

Hegedűs Zsolt szerint az előző rendszer a hibás

A kialakult helyzethez Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is megszólalt. A miniszter szerint az ellátási nehézségeket nem valamilyen váratlan betegforgalmi terhelés okozta, hanem a súlyos orvos- és ápolóhiány, valamint az, hogy az egészségügyi ellátórendszer nem tudja hová továbbirányítani azokat a betegeket, akik már nem szorulnak aktív kórházi kezelésre.

Hegedűs ugyanakkor a problémák ismertetésekor elsősorban az általa örökölt rendszer állapotára mutatott rá.

A miniszter szerint „a rendszer, amelyet örököltünk, napról napra súlyos nehézségekkel küzd”, és a mostani helyzet az egészségügyi mellett a szociális ellátórendszer állapotára is rávilágít, amely szektor helyzetének javításáért még szintén semmit nem tudott tenni fél év alatt az új kormány. 

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A főpolgármester is reagált a budapesti válsághelyzetre, jelzése alapján 20 férőhelyet biztosítanak az ellátottak számára a főváros hajléktalan kórházában. Ez a jelenleg kórházban fekvő 200 hajléktalan 10 százalékát jelenti. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)

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– Ne hangoskodjunk, uraim! – teremtette le vendégeit a mátyásföldi ivóban jó Szódás Sanyi még valamikor a kilencvenes évek derekán; majd magyarázatképp hozzátette: – Ez egy kocsma, nem a parlament.

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