Összeomlott a belgyógyászati ellátás Budapesten, Hegedűs Zsolt hamar megtalálta ki a hibás

Hegedűs Zsolt szerint az előző rendszer a hibás

A kialakult helyzethez Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is megszólalt. A miniszter szerint az ellátási nehézségeket nem valamilyen váratlan betegforgalmi terhelés okozta, hanem a súlyos orvos- és ápolóhiány, valamint az, hogy az egészségügyi ellátórendszer nem tudja hová továbbirányítani azokat a betegeket, akik már nem szorulnak aktív kórházi kezelésre.

Hegedűs ugyanakkor a problémák ismertetésekor elsősorban az általa örökölt rendszer állapotára mutatott rá.

A miniszter szerint „a rendszer, amelyet örököltünk, napról napra súlyos nehézségekkel küzd”, és a mostani helyzet az egészségügyi mellett a szociális ellátórendszer állapotára is rávilágít, amely szektor helyzetének javításáért még szintén semmit nem tudott tenni fél év alatt az új kormány.