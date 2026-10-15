Felmentették a NAV egyik elnökhelyettesét
Kármán András pénzügyminiszter a NAV elnökének javaslatára felmentette Szalavics Mariann erőforrás-gazdálkodási elnökhelyettest. Az adóhatóság további tájékoztatást adatvédelmi és személyiségi jogi okokból nem adott.
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