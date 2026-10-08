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Újabb ígéretek Hegedűs Zsolttól: új hatóság ellenőrizné a betegbiztonságot

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Jövő héten indul a betegelégedettségi platform, amelyen a betegek és hozzátartozóik is jelezhetik, hogyan ítélik meg az ellátás minőségét – jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az Egyensúly Intézet konferenciáján. A miniszter emellett várólista-csökkentési programot, a betegbiztonságot ellenőrző, kormánytól független hatóságot és a háziorvosi rendszer megerősítését is ígérte.

Pámer Dávid
2026. 10. 08. 13:35
Fotó: Székelyhidi Balázs

Takács Péter hazugságon kapta a minisztert

Hegedűs Zsoltot egyébként többször is hazugságon kapta Takács Péter volt fideszes egészségügyi államtitkár. Egyik esetben Takács Péter a Szent János Kórház hónapok óta nem működő MR-berendezése miatt osztotta ki Hegedűst. 

A volt egészségügyi államtitkár szerint a miniszter nem mond igazat akkor, amikor azt állítja, az előző kormány nem újította fel a kórház elektromos hálózatát, és nem cserélte le az MR-készüléket. Mindezt konkrét adatokkal tudta cáfolni a volt államtitkár. 

Takács Péter a közelmúltban egy korábbi felvételt is bemutatott a Tisza egészségügyi miniszteréről, aki még 2020-ban arról beszélt, hogy lélegeztetőgéphiány esetén akár sorsolással, kő-papír-ollóval is dönthetnének a betegekről.

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Az aljasság minősített fokozata, amikor valakik abban lelik örömüket, hogy saját nemzetük millióit fosztják meg a fölemelő érzéstől: magyarországi olimpia. Momentumék ezt tették.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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