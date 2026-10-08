Újabb ígéretek Hegedűs Zsolttól: új hatóság ellenőrizné a betegbiztonságot

Takács Péter hazugságon kapta a minisztert

Hegedűs Zsoltot egyébként többször is hazugságon kapta Takács Péter volt fideszes egészségügyi államtitkár. Egyik esetben Takács Péter a Szent János Kórház hónapok óta nem működő MR-berendezése miatt osztotta ki Hegedűst.

A volt egészségügyi államtitkár szerint a miniszter nem mond igazat akkor, amikor azt állítja, az előző kormány nem újította fel a kórház elektromos hálózatát, és nem cserélte le az MR-készüléket. Mindezt konkrét adatokkal tudta cáfolni a volt államtitkár.

Takács Péter a közelmúltban egy korábbi felvételt is bemutatott a Tisza egészségügyi miniszteréről, aki még 2020-ban arról beszélt, hogy lélegeztetőgéphiány esetén akár sorsolással, kő-papír-ollóval is dönthetnének a betegekről.