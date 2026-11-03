Újabb mélyütés Magyar Péternek, ismét egy tiszás vezető távozhat

Szintén a lemondás lehetősége merült fel Görög Márta igazságügyi miniszter esetében, míg Kapitány István energetikai miniszter távozásáról is jelentek meg sajtóhírek. Utóbbi azonban korábban cáfolta a lemondásával kapcsolatos értesüléseket.

Bódy Éva esetleges távozásával tehát újabb fontos vezetői pozíció ürülhet meg a Tisza-kormány államigazgatásában. Bár az egyes lemondások hátteréről egyelőre nem minden esetben ismertek a részletek, az elmúlt hónapok személyi változásai mindenképpen kérdéseket vetnek fel a kormányzati struktúra stabilitásával és a vezetői pozíciók betöltésének körülményeivel kapcsolatban.