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Újabb mélyütés Magyar Péternek, ismét egy tiszás vezető távozhat

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Újabb vezetői távozás következhet hamarosan. Lapunk információi szerint fontolgatja lemondását Bódy Éva, a szociális igazgatásért, a szociális szolgáltatásokért és az idősügyért felelős helyettes államtitkár. A politikust június 28-án nevezték ki posztjára.

Gábor Márton
2026. 11. 03. 18:21
Újabb mélyütés Magyar Péternek, ismét egy tiszás vezető távozhat
Fotó: Hatlaczki Balázs

Szintén a lemondás lehetősége merült fel Görög Márta igazságügyi miniszter esetében, míg Kapitány István energetikai miniszter távozásáról is jelentek meg sajtóhírek. Utóbbi azonban korábban cáfolta a lemondásával kapcsolatos értesüléseket.

Bódy Éva esetleges távozásával tehát újabb fontos vezetői pozíció ürülhet meg a Tisza-kormány államigazgatásában. Bár az egyes lemondások hátteréről egyelőre nem minden esetben ismertek a részletek, az elmúlt hónapok személyi változásai mindenképpen kérdéseket vetnek fel a kormányzati struktúra stabilitásával és a vezetői pozíciók betöltésének körülményeivel kapcsolatban.

Borítókép: Kátai-Németh Vilmos (Forrás: Facebook)

kátai - németh vilmosországos vízügyi főigazgatóságlemondáspozícióKomment 1

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