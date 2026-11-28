A magyar agrárpolitika középpontjában a magyar gazdának kell állnia! – fogalmaz Nagy István legújabb közösségimédia-bejegyzésében, annak kapcsán, hogy Magyar Péter Beregszászon arról beszélt, a hazai hiány miatt megnyitják a magyar piacot az ukrán kukorica ellenőrzött behozatala előtt.
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Sajnos ki kell jelenteni, hogy a magyar miniszterelnök gátlás nélkül, folyékonyan hazudik. Műfaja a klasszikus koholmány, amikor a valóság elemeit ordas hazugságokkal, csúsztatásokkal és szándékos tévedésekkel keveri.
A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.
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