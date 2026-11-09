Az MLSZ közleményt adott ki Szoboszlai liverpooli sérüléséről, ez következik most

Most ismét eltérhetnek a Liverpool és a magyar válogatott érdekei. Iraola a Crystal Palace elleni mérkőzés után egyértelművé tette, hogy szeretné elkerülni az újabb sérüléseket, ugyanakkor azt is elismerte, hogy Szoboszlai mindent megtesz majd azért, hogy csatlakozhasson a nemzeti csapathoz.