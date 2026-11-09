Most ismét eltérhetnek a Liverpool és a magyar válogatott érdekei. Iraola a Crystal Palace elleni mérkőzés után egyértelművé tette, hogy szeretné elkerülni az újabb sérüléseket, ugyanakkor azt is elismerte, hogy Szoboszlai mindent megtesz majd azért, hogy csatlakozhasson a nemzeti csapathoz.
Az MLSZ közleményt adott ki Szoboszlai liverpooli sérüléséről, ez következik most
Hivatalos közleményt adott ki hétfő délelőtt a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Szoboszlai Dominik sérülésével kapcsolatban. A Liverpool magyar középpályása a Crystal Palace elleni bajnokin fájlalta a térdét, Andoni Iraola vezetőedző pedig a mérkőzés után kétségbe vonta, hogy pályára léphet-e a magyar válogatott novemberi Nemzetek Ligája-találkozóin. Szoboszlaira hétfőn orvosi vizsgálatok várnak, az eredményüktől függően pedig akár egy öt éve tartó sorozata is megszakadhat a válogatottban.
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