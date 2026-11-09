Szoboszlai azonnal üzent, miután a Liverpool edzője aggasztó kijelentést tett róla

Szoboszlai Dominik üzent a meccs után

Szoboszlai ugyanakkor nem sokkal a lefújás után már üzent is a Liverpool szurkolóinak a közösségi oldalán.

Jó élménnyel vágunk neki a szünetnek. Hamarosan találkozunk, Vörösök!

– írta.

A magyar válogatott csapatkapitányának üzenete bizakodásra adhat okot, különösen a „hamarosan találkozunk” megfogalmazás, amely arra utalhat, hogy Szoboszlai úgy kalkulálhat, hamarosan ismét pályára léphet. Arról azonban nem írt, hogy milyen állapotban van a térde, és hogy csatlakozhat-e Marco Rossi keretéhez.

Októberben már volt kérdés a Liverpool és az MLSZ között

Nem ez lenne az első alkalom, hogy Szoboszlai Dominik állapota feszültséget okoz a klubja és a magyar válogatott között. Az októberi Nemzetek Ligája-mérkőzéseken a középpályás mind a négy találkozón szerepelt, majd a Liverpoolhoz visszatérve izomproblémák miatt több mérkőzést is kénytelen volt kihagyni.

Iraola akkor arról beszélt, hogy Szoboszlai fáradtan, túlterhelten érkezett vissza a nemzeti csapattól, és a magyar játékos terhelését kifogásolta. A sérülés miatt Szoboszlai a Manchester City elleni bajnoki rangadón és a LASK Linz elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen sem játszhatott, később pedig a visszatérése után is kiújultak a panaszai.

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) ugyanakkor határozottan cáfolta, hogy Szoboszlai sérülten tért volna vissza Angliába. Marco Rossi később külön is reagált a liverpooli kritikára. A szövetségi kapitány hangsúlyozta, hogy Szoboszlai maga is ragaszkodott ahhoz, hogy mind a négy Nemzetek Ligája-mérkőzésen pályára lépjen. Rossi szerint a csapatkapitány nem sérülten, hanem elfáradva tért vissza klubjához.

Észak-Írországban már Szoboszlai sérülésével foglalkoznak

A magyar csapatkapitány állapota nemcsak Liverpoolban és Magyarországon téma. Az északír Belfast News Letter már vasárnap külön cikket szentelt annak, hogy Szoboszlai szereplése kérdésessé vált a november 17-i, budapesti Nemzetek Ligája-mérkőzésen.

Az északír lap a magyar válogatott legfontosabb játékosaként mutatja be Szoboszlait, és hangsúlyozza, hogy esetleges hiánya jelentős veszteség lenne Marco Rossi együttesének.

Az északírek jelenleg egy ponttal előzik meg Magyarországot a csoport élén, és négy mérkőzés alatt még gólt sem kaptak. Michael O'Neill csapata november 14-én Ukrajnát fogadja Belfastban, majd három nappal később Budapestre látogat. Az északír sajtó szerint könnyen elképzelhető, hogy éppen ez az összecsapás dönt a csoportelsőségről és az A-ligába jutásról.