A Georgia–Magyarország NL-összecsapás szombaton 18 órakor kezdődik, majd Észak-Írországot jövő kedden 20.45-től fogadja a hét ponttal álló Marco Rossi-legénység.
Szoboszlai Dominik átesett az orvosi vizsgálaton, majd posztolt a visszatéréséről
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fényképeket osztott meg, miután Szoboszlai Dominik átesett az orvosi vizsgálaton. A Liverpool középpályása combsérülésből épült fel, ám vasárnap a térdét is fájlalta, és Andoni Iraola le is cserélte őt. A felvételek alapján Szoboszlai Dominik jókedvűen érkezett meg (mint ő fogalmazott, visszatért) a telki edzőtáborba, és talán ott lehet a magyar válogatott utolsó két Nemzetek Ligája-találkozóján, Georgia és Észak-Írország ellen.
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