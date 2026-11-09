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Szoboszlai Dominik átesett az orvosi vizsgálaton, majd posztolt a visszatéréséről

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A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fényképeket osztott meg, miután Szoboszlai Dominik átesett az orvosi vizsgálaton. A Liverpool középpályása combsérülésből épült fel, ám vasárnap a térdét is fájlalta, és Andoni Iraola le is cserélte őt. A felvételek alapján Szoboszlai Dominik jókedvűen érkezett meg (mint ő fogalmazott, visszatért) a telki edzőtáborba, és talán ott lehet a magyar válogatott utolsó két Nemzetek Ligája-találkozóján, Georgia és Észak-Írország ellen.

Wiszt Péter
2026. 11. 09. 21:36
Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya
Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya Fotó: Székelyhidi Balázs

A Georgia–Magyarország NL-összecsapás szombaton 18 órakor kezdődik, majd Észak-Írországot jövő kedden 20.45-től fogadja a hét ponttal álló Marco Rossi-legénység.

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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