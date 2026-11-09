Kerkez Milost földbe döngölték Angliában, de a Liverpool edzője a védelmére kelt

Kettes osztályzatot is kapott Kerkez Milos Liverpoolban

A Liverpoolra szakosodott Rousing the Kop újságírója, James Brooke rendkívül lesújtó véleményt fogalmazott meg Kerkez játékáról: a maximális tízből mindössze kettes osztályzatot adott a magyar védőnek. Brooke szerint Kerkez ezúttal is rendkívül gyengén futballozott, labdával és labda nélkül is sokat hibázott, ráadásul a helyezkedése sem volt megfelelő. Különösen Daichi Kamada egyik helyzeténél kifogásolta a védekezését, és azt is felrótta neki, hogy helyezkedésével Eddie Nketiah leshelyzetét is megakadályozta.

A szakíró értékelése szerint Kerkez egyszerűen nem üti meg a Liverpool szintjét, és jelenlegi teljesítménye alapján nem lenne helye a csapatban.

Egészen másként látta azonban a magyar futballista játékát a This Is Anfield szakírója, Danny Gallagher, aki hatost adott Kerkeznek. A portál szerint a balhátvéd az elmúlt hetekhez képest stabilabb teljesítményt nyújtott, és különösen az első félidőben több segítséget érdemelt volna a szélsőként előtte futballozó Bradley Barcolától.

A tizenegyes megítélését pedig kifejezetten igazságtalannak tartotta a This Is Anfield.

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– tette fel a költői kérdést Gallagher, aki szerint Kerkez rendkívül balszerencsés volt a büntetőnél.

Hasonló következtetésre jutott a Liverpool Echo újságírója, Ian Doyle is. A helyi lap ugyancsak hatosra értékelte a magyar játékost, megjegyezve, hogy sokat dolgozott a bal oldalon, de Barcola nem mindig segítette megfelelően a védekezésben. A tizenegyesnél pedig Doyle szerint inkább Kerkez volt az elszenvedő fél, miután Osorio a fejével az arcának ütközött.

A BBC Sport ugyancsak hatos osztályzattal jutalmazta a Liverpool balhátvédjét. A brit közszolgálati média szerint Kerkez megfelelően semlegesítette Kamada és Óscar Mingueza támadásait, ugyanakkor a beadásai nem voltak elég pontosak, és a tizenegyes is rontotta az összképet.