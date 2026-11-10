Kezdeményezték Orbán Viktor öccsének letartóztatását

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Befejezte a kihallgatásokat a Nemzeti Nyomozó Iroda, és mind a négy, embercsempészéssel gyanúsított személyt bűnügyi őrizetbe vették. A hatóságok kezdeményezték letartóztatásukat. A sajtóértesülések szerint az érintettek között van Orbán Áron, a volt miniszterelnök testvére is, akit hétfő este a Gyorskocsi utcai fogdánál fényképeztek le.

Gábor Márton
2026. 11. 10. 7:02
Kezdeményezték Orbán Viktor öccsének letartóztatását
Forrás: police.hu

Az NVVH egy férfit felbujtóként elkövetett befolyással üzérkedéssel is meggyanúsított. A hétfői házkutatások során a nyomozók dokumentumokat, elektronikus adatokat és egyéb, a büntetőeljárás szempontjából jelentős bizonyítékokat foglaltak le.

Az összehangolt akcióban az Europol is közreműködött. A nyomozás részleteiről a hatóságok további tájékoztatást ígértek.

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Az Orbán Áront érintő hatósági intézkedés időzítésére Szűcs Gábor is felhívta a figyelmet. A politikus Facebook-videójában azt állította, hogy az elmúlt hónapokban rendre olyan időszakokban kerültek a figyelem középpontjába látványos rendőrségi akciók, amikor a Tisza-kormány számára kellemetlen politikai ügyek uralták a közbeszédet. A fideszes képviselő időrendben idézte fel az elmúlt hónapok eseményeit. Szeptember 17-én Jellinek Dániel őrizetbe vételét említette, amelyet szerinte az építőipar kedvezőtlen teljesítményéről szóló adatok és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter nagy visszhangot kiváltó kijelentései előztek meg.

Szeptember 28-án Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter ügyét hozta fel példaként. Szűcs szerint az intézkedés időben egybeesett a katások adóterheinek megduplázásáról szóló bejelentéssel, valamint a tiszás parlamenti szavazással kapcsolatos botránnyal, amelyben Schummer Orsolya Csézi Erzsébet helyett nyomta meg a szavazógombot.

A politikus október 21-ét is felidézte, amikor Matolcsy György ügye került a figyelem középpontjába. Szűcs ezt az Otthon Start program megszüntetéséről szóló kormányzati bejelentéssel, valamint az elmaradt béremelések miatt kialakult tiltakozásokkal állította párhuzamba. A képviselő szerint a felsorolt esetekben közös, hogy a hatósági intézkedések elvonták a figyelmet a kormány számára kellemetlen fejleményekről.

Az ügynökbotrány után került előtérbe Orbán Áron ügye

Szűcs Gábor a legfrissebb példaként Orbán Áron ügyét említette. November 9-én ugyanis éppen akkor érkeztek hírek a volt miniszterelnök testvéréhez köthető hatósági intézkedésekről, amikor a Tisza-kormány az ügynökakták nyilvánosságra hozatala körüli botrány miatt került politikai nyomás alá.

A képviselő szerint az iratok nyilvánosságra hozatalakor olyan személyek, köztük Lezsák Sándor neve is a beszervezettek között jelent meg, akiket valójában a kommunista állambiztonság megfigyelt. Szűcs úgy fogalmazott, hogy az érintetteket összemosták azokkal, akik a kommunista állambiztonság bűntetteit elkövették.

 Milyen érdekes, pont azután, hogy kirobbant a tiszás ügynökbotrány

 – fogalmazott a politikus, aki szerint a hatósági fellépések időzítése alkalmas lehet arra, hogy elterelje a közvélemény figyelmét a kabinet számára kellemetlen ügyekről.

Orbán Viktor szerint politikai leszámolás zajlik

Az ügyre Orbán Viktor is reagált. A volt miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy szerinte politikai leszámolás zajlik, amelynek valójában ő maga a célpontja, testvére pedig csupán eszköz.

A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz

– írta, hozzátéve, hogy a történtek szerinte a figyelemelterelést szolgálják. 

Mint arról a Magyar Nemzet korábbi összeállításában beszámolt, az elmúlt hónapokban több más esetben is szoros időbeli egybeesés mutatkozott a Tisza-kormány számára kellemetlen politikai események és a látványos hatósági fellépések között. 

Borítókép: a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) közös akciója (Forrás: police.hu)

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