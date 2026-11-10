Kezdeményezték Orbán Viktor öccsének letartóztatását

Az NVVH egy férfit felbujtóként elkövetett befolyással üzérkedéssel is meggyanúsított. A hétfői házkutatások során a nyomozók dokumentumokat, elektronikus adatokat és egyéb, a büntetőeljárás szempontjából jelentős bizonyítékokat foglaltak le.

Az összehangolt akcióban az Europol is közreműködött. A nyomozás részleteiről a hatóságok további tájékoztatást ígértek.

Mindig akkor visznek el valakit, amikor bajban van Magyar Péter?

Az Orbán Áront érintő hatósági intézkedés időzítésére Szűcs Gábor is felhívta a figyelmet. A politikus Facebook-videójában azt állította, hogy az elmúlt hónapokban rendre olyan időszakokban kerültek a figyelem középpontjába látványos rendőrségi akciók, amikor a Tisza-kormány számára kellemetlen politikai ügyek uralták a közbeszédet. A fideszes képviselő időrendben idézte fel az elmúlt hónapok eseményeit. Szeptember 17-én Jellinek Dániel őrizetbe vételét említette, amelyet szerinte az építőipar kedvezőtlen teljesítményéről szóló adatok és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter nagy visszhangot kiváltó kijelentései előztek meg.

Szeptember 28-án Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter ügyét hozta fel példaként. Szűcs szerint az intézkedés időben egybeesett a katások adóterheinek megduplázásáról szóló bejelentéssel, valamint a tiszás parlamenti szavazással kapcsolatos botránnyal, amelyben Schummer Orsolya Csézi Erzsébet helyett nyomta meg a szavazógombot.

A politikus október 21-ét is felidézte, amikor Matolcsy György ügye került a figyelem középpontjába. Szűcs ezt az Otthon Start program megszüntetéséről szóló kormányzati bejelentéssel, valamint az elmaradt béremelések miatt kialakult tiltakozásokkal állította párhuzamba. A képviselő szerint a felsorolt esetekben közös, hogy a hatósági intézkedések elvonták a figyelmet a kormány számára kellemetlen fejleményekről.

Az ügynökbotrány után került előtérbe Orbán Áron ügye

Szűcs Gábor a legfrissebb példaként Orbán Áron ügyét említette. November 9-én ugyanis éppen akkor érkeztek hírek a volt miniszterelnök testvéréhez köthető hatósági intézkedésekről, amikor a Tisza-kormány az ügynökakták nyilvánosságra hozatala körüli botrány miatt került politikai nyomás alá.