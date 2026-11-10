Magyar Péter mondhatta ki a végső szót az ügynökakták közzétételéről

Alig egy hónap alatt kellett feldolgozni a hatalmas adatmennyiséget

A levéltár vezetője, Cseh Gergő Bendegúz a hétfői nemzetbiztonsági bizottsági meghallgatás után arról beszélt, hogy az intézmény rendkívül szűkös határidővel szembesült. Tájékoztatása szerint október 5-én kapták meg az Alkotmányvédelmi Hivataltól azt a mágnesszalagos adathalmazt, amely mintegy 60 ezer személy adatait tartalmazta.

A november 4-i közzétételi határidőig így alig egy hónap állt rendelkezésükre a feldolgozásra.

A főigazgató a politikai nyomásra vonatkozó kérdésre azt válaszolta, hogy a levéltár a jogszabályban számára előírtak szerint végezte a munkáját. Azt ugyanakkor elismerte, hogy a feladat végrehajtására rendkívül rövid idő jutott, és az adatok nem olyan rendezett formában érkeztek meg, amilyenre előzetesen számítottak. A főigazgató beszámolója különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy az eredeti tervek szerint már október 22-én megkezdődött volna az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, a határidőt azonban később, november 4-re módosították.

A Tisza Párt képviselői ugyanakkor Magyar Péter korábbi utasításának megfelelően nem jelentek meg az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának hétfő reggeli ülésén. Így a bizottság ülésén mindössze három képviselő jelent meg: Apáti István, a Mi Hazánk politikusa, a bizottság elnöke, valamint Hegedűs Barbara és Horváth László, a Fidesz képviselői. Tiszteletét tette ugyanakkor Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke, aki elmondta,

a botrány komoly adatvédelmi aggályokat vet fel, amely kapcsán a NAIH eljárást indít, és a levéltár mellett több szervezet érintettségét is vizsgálni fogják.

Több mint 160 embert érintett a hibás adatközlés

A siettetett közzététel körülményei azután kerültek ismét a figyelem középpontjába, hogy a november 4-én elindított Nyitottaktak.hu adatbázisban 164 olyan személy neve is megjelent, akiket valójában nem hálózati személyként, hanem a kommunista állambiztonság megfigyeltjeként tartottak nyilván.