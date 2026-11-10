Magyar Péter mondhatta ki a végső szót az ügynökakták közzétételéről

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Lapunk információi szerint Magyar Péter miniszterelnök is közvetlen nyomást gyakorolt az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárára (ÁBTL) annak érdekében, hogy november 4-én nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat. A politikai sürgetésre utal a levéltári dolgozókat képviselő szakszervezet állásfoglalása is, amely szerint kifejezetten a Tisza Párt vállalásának teljesítése érdekében kellett felgyorsítani a közzétételt. Eközben Cseh Gergő Bendegúz főigazgató is beszámolt arról, milyen szűkös határidővel és milyen körülmények között kellett feldolgozniuk a hatalmas adatmennyiséget.

Gábor Márton
2026. 11. 10. 15:21
Magyar Péter mondhatta ki a végső szót az ügynökakták közzétételéről
Magyar Péter, miniszterelnök Fotó: Székelyhidi Balázs

Alig egy hónap alatt kellett feldolgozni a hatalmas adatmennyiséget

A levéltár vezetője, Cseh Gergő Bendegúz a hétfői nemzetbiztonsági bizottsági meghallgatás után arról beszélt, hogy az intézmény rendkívül szűkös határidővel szembesült. Tájékoztatása szerint október 5-én kapták meg az Alkotmányvédelmi Hivataltól azt a mágnesszalagos adathalmazt, amely mintegy 60 ezer személy adatait tartalmazta. 

A november 4-i közzétételi határidőig így alig egy hónap állt rendelkezésükre a feldolgozásra.

A főigazgató a politikai nyomásra vonatkozó kérdésre azt válaszolta, hogy a levéltár a jogszabályban számára előírtak szerint végezte a munkáját. Azt ugyanakkor elismerte, hogy a feladat végrehajtására rendkívül rövid idő jutott, és az adatok nem olyan rendezett formában érkeztek meg, amilyenre előzetesen számítottak. A főigazgató beszámolója különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy az eredeti tervek szerint már október 22-én megkezdődött volna az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, a határidőt azonban később, november 4-re módosították.

A Tisza Párt képviselői ugyanakkor Magyar Péter korábbi utasításának megfelelően nem jelentek meg az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának hétfő reggeli ülésén. Így a bizottság ülésén mindössze három képviselő jelent meg: Apáti István, a Mi Hazánk politikusa, a bizottság elnöke, valamint Hegedűs Barbara és Horváth László, a Fidesz képviselői. Tiszteletét tette ugyanakkor Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke, aki elmondta, 

a botrány komoly adatvédelmi aggályokat vet fel, amely kapcsán a NAIH eljárást indít, és a levéltár mellett több szervezet érintettségét is vizsgálni fogják.

Több mint 160 embert érintett a hibás adatközlés

A siettetett közzététel körülményei azután kerültek ismét a figyelem középpontjába, hogy a november 4-én elindított Nyitottaktak.hu adatbázisban 164 olyan személy neve is megjelent, akiket valójában nem hálózati személyként, hanem a kommunista állambiztonság megfigyeltjeként tartottak nyilván.

Az ügy egyik legismertebb érintettje Lezsák Sándor, az Országgyűlés korábbi alelnöke volt. Cseh Gergő Bendegúz elismerte, hogy informatikai hiba történt, amelynek következtében a megfigyeltek és a megfigyelők adatai összekeveredtek. 

A hibás adatokat később eltávolították az adatbázisból.

A főigazgató a történtek miatt bocsánatot kért az érintettektől, és a hétfői parlamenti egyeztetésen a lemondását is felajánlotta.

Magyar Péter hétfőn a parlamentben igyekezett elhárítani a kormány felelősségét, arra hivatkozva, hogy az ÁBTL az Országgyűlés alá tartozik. A miniszterelnök érvelésével kapcsolatban azonban további kérdéseket vet fel, hogy a nyilvánosságra hozatalhoz szükséges jogszabályi és politikai döntések a Tisza-kormány időszakában születtek, ráadásul a kormányfő személyesen is részt vett az adatbázis november 4-i bemutatásán. A mostani fejlemények alapján így nem csupán az adatbázisban elkövetett szakmai és informatikai hibák körülményeit kell tisztázni, hanem azt is, milyen politikai elvárások mellett és milyen sürgetés hatására kellett a levéltár munkatársainak elvégezniük a feladatot.

Lapunk értesülései szerint Magyar Péter személyes nyomásgyakorlása is része lehetett ennek a folyamatnak, ugyanis a kormányfő presztízsveszteségként értékelte volna, hogyha ismét el kell halasztani az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát.  Az ügyben lapunk kérdéseket intézett a miniszterelnökséghez. Cikkünk publikálását követően a következő választ adták: az ÁBTL az Országgyűlés alá tartozó intézmény, amelynek szakmai tevékenysége önálló hatáskörben zajlik.  Határozottan tagadják azokat az állításokat, amelyek szerint a kormányzat részéről bármilyen politikai nyomásgyakorlás történt volna a levéltár irányába. Hozzátették: a november 4-i határidőt törvényi szabályozás határozta meg. Végül kiemelték, hogy az ÁBTL a kormányzat felé semmilyen problémát nem jelzett. 

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó:Székelyhidi Balázs)

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