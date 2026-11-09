Éppen az ügynökbotrány csúcsán csaptak le Orbán Viktor testvérére – ifj. Lomnici Zoltán szerint nem véletlen az időzítés

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A Tisza-kormány a látványos, politikailag érzékeny időpontokra eső büntetőeljárásokkal igyekszik elterelni a figyelmet saját botrányairól és kormányzási kudarcairól – véli ifj. Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász a Magyar Nemzetnek nyilatkozva különösen aggályosnak nevezte az Orbán Áron ügyében végrehajtott hatósági akció időzítését. Szerinte a hatalom a büntetőjogi intézményrendszert politikai célok szolgálatába állítja, ami hosszabb távon a jogállamiságot és a jogbiztonságot is veszélyeztetheti.

Kárpáti András
2026. 11. 09. 19:33
Éppen az ügynökbotrány csúcsán csaptak le Orbán Viktor testvérére – ifj. Lomnici Zoltán szerint nem véletlen az időzítés
Ifj. Lomnici Zoltán szerint Magyar Péter kormánya látványos hatósági akciókkal igyekszik elterelni a figyelmet saját botrányairól. Fotó: Hatlaczki Balázs

– Az NVVH „cinkelt jolly jokerként” szolgál a Tisza számára, hogy bármikor előhúzhassa a „NER-elszámoltatás” narratívát, miközben a saját problémáit elfedi – fogalmazott.

Lomnici szerint új hivatal létrehozása helyett az ügyészség és a bíróságok függetlenségét kellene erősíteni.

A politikai leszámolás a kormány legitimitását is rombolhatja

Az alkotmányjogász szerint a koncepciós eljárások történelmileg gyakran a politikai hatalom gyengeségéről árulkodtak. Úgy véli, a Tisza-kormány esetében is ez történik: a látványos hatósági fellépések a kormányzati kudarcokról, az ügynökbotrányról és a párton belüli problémákról igyekeznek elterelni a figyelmet.

Arra figyelmeztetett, hogy a büntetőeljárások politikai célú felhasználása nemcsak az ellenzéket érintheti hátrányosan, hanem a társadalmi bizalmat és a jogbiztonságot is gyengítheti.

– A Tisza ezzel nem »tisztítótüzet« gyújt, hanem a jogállam alapjait gyengíti a saját politikai túléléséért – összegezte ifj. Lomnici Zoltán.

add-square Elszámolás helyett leszámolás

Három férfit és egy nőt fogtak el abban az ügyben, amelyben Orbán Áron is érintett lehet

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Gajdics Ottó
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Leszámolás szeretetországban

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Amikor a kormánynak valami kínos, az ÁVH lép.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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