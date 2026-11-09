Éppen az ügynökbotrány csúcsán csaptak le Orbán Viktor testvérére – ifj. Lomnici Zoltán szerint nem véletlen az időzítés

– Az NVVH „cinkelt jolly jokerként” szolgál a Tisza számára, hogy bármikor előhúzhassa a „NER-elszámoltatás” narratívát, miközben a saját problémáit elfedi – fogalmazott.

Lomnici szerint új hivatal létrehozása helyett az ügyészség és a bíróságok függetlenségét kellene erősíteni.

A politikai leszámolás a kormány legitimitását is rombolhatja

Az alkotmányjogász szerint a koncepciós eljárások történelmileg gyakran a politikai hatalom gyengeségéről árulkodtak. Úgy véli, a Tisza-kormány esetében is ez történik: a látványos hatósági fellépések a kormányzati kudarcokról, az ügynökbotrányról és a párton belüli problémákról igyekeznek elterelni a figyelmet.

Arra figyelmeztetett, hogy a büntetőeljárások politikai célú felhasználása nemcsak az ellenzéket érintheti hátrányosan, hanem a társadalmi bizalmat és a jogbiztonságot is gyengítheti.

– A Tisza ezzel nem »tisztítótüzet« gyújt, hanem a jogállam alapjait gyengíti a saját politikai túléléséért – összegezte ifj. Lomnici Zoltán.