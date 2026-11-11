Ügynökbotrány: Hadházy Ákossal is összecsapott a kommentmezőben Magyar Péter

A bizottsági ülést berekesztették, a főigazgató kilátásba helyezte lemondását

Amint lapunk is beszámolt, a Tisza képviselői Magyar Péter utasítására távolt maradtak a parlament nemzetbiztonsági bizottságának hétfői üléséről, amelynek témája a tiszás ügynökbotrány volt. A tanácskozáson így mindössze három képviselő vett részt, Apáti István, a testület Mi Hazánk-os elnöke, valamint a fideszes Hegedűs Barbara és Horváth László. A határozatképtelen ülést hivatalosan berekesztették, de Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) főigazgatója ezt követően válaszolt a jelen lévő képviselők kérdéseire. Cseh elmondta, hogy tudomásuk szerint a 6-os kartonok és a beszervezési dossziékat nyilvántartó B napló adatainak közlésekor nem történt hiba, mert ezeket volt idejük ellenőrizni. A mágnesszalagokról származó adatoknál erre már nem maradt elég idő. Az utolsó adathordozót október 3-án kapták meg, nagyjából egy hónappal a határidő előtt, a feldolgozandó névsor pedig mintegy hatvanezer nevet tartalmazott.

A főigazgató elnézést kért az érintettektől és felajánlotta lemondását.

Péterfalvi Attila, az adatvédelmi hatóság elnöke eljárást jelentett be, amelyben a levéltár mellett más szervezetek szerepét is vizsgálják. A Fidesz–KDNP pedig parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte.