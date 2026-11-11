Ügynökbotrány: Hadházy Ákossal is összecsapott a kommentmezőben Magyar Péter

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Ki döntött arról, hogy az ellenőrzés befejezése előtt nyilvánosságra hozzák az állambiztonsági adatokat, és jelezték-e a levéltárosok, hogy ebből baj lehet? Hadházy Ákos szerint is válaszolnia kell ezekre a kérdésekre a Tisza-kormánynak akkor is, ha a párt képviselői távolmaradásukkal határozatképtelenné tették nemzetbiztonsági bizottság hétfői ülését.

Juhász Kristóf István
2026. 11. 11. 12:14
Hadházy Ákos
Forrás: Hatlaczki Balázs

Magyar Péter percek alatt reagált Hadházy Ákos posztjára

A miniszterelnök a volt országgyűlési képviselő posztja alatt is megjelent, sajátos stílusában, agresszív visszatámadással válaszolt a feltett kérdéskre. „Mi az, hogy ki utasította a Levéltárat? Volt egy elfogadott törvény, ami az ő bevonásukkal lett előkészítve, és abban volt a határidő. A Levéltár nem tartozik a kormány alá, az Országgyűlésnek felel. Ez pont olyan, amikor Unger Anna ellen lobbizott. Milyen jól öregszik az is…” – válaszolta Magyar.

A bizottsági ülést berekesztették, a főigazgató kilátásba helyezte lemondását

Amint lapunk is beszámolt, a Tisza képviselői Magyar Péter utasítására távolt maradtak a parlament nemzetbiztonsági bizottságának hétfői üléséről, amelynek témája a tiszás ügynökbotrány volt. A tanácskozáson így mindössze három képviselő vett részt, Apáti István, a testület Mi Hazánk-os elnöke, valamint a fideszes Hegedűs Barbara és Horváth László. A határozatképtelen ülést hivatalosan berekesztették, de Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) főigazgatója ezt követően válaszolt a jelen lévő képviselők kérdéseire. Cseh elmondta, hogy tudomásuk szerint a 6-os kartonok és a beszervezési dossziékat nyilvántartó B napló adatainak közlésekor nem történt hiba, mert ezeket volt idejük ellenőrizni. A mágnesszalagokról származó adatoknál erre már nem maradt elég idő. Az utolsó adathordozót október 3-án kapták meg, nagyjából egy hónappal a határidő előtt, a feldolgozandó névsor pedig mintegy hatvanezer nevet tartalmazott. 

A főigazgató elnézést kért az érintettektől és felajánlotta lemondását. 

Péterfalvi Attila, az adatvédelmi hatóság elnöke eljárást jelentett be, amelyben a levéltár mellett más szervezetek szerepét is vizsgálják. A Fidesz–KDNP pedig parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte.

A parlamentből távozott, közéleti vitákba továbbra beleszáll

A korábbi országgyűlési képviselő, állatorvos nem először kritizálja Magyar Péter döntéseit. 2024 szeptemberében a Diákhitel Központ szerződéseit kritizálta, amelyek közül többet feleslegesnek és túlárazottnak tartott. Idén augusztusban a paksi helikopterút költségét és szakmai indokoltságát kérdőjelezte meg, amelyre adott válaszában a miniszterelnök azzal érvelt, hogy a repülés költsége a bejárástól függetlenül is felmerült volna. Októberben Hadházy az uniós csúcs után adott interjúja miatt bírálta a kormányfőt, és úgy vélte, a nyilatkozat akár Orbán Viktor szájából is elhangozhatott volna.

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