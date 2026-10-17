Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Ladóczki Balázs)
Megint Magyar Pétert támadta Hadházy Ákos
Élesen bírálta Magyar Péter uniós csúcstalálkozót követő nyilatkozatát Hadházy Ákos. A volt országgyűlési képviselő szerint a Tisza Párt elnökének több kérdésben is markánsabb álláspontot kellett volna képviselnie, végül pedig úgy fogalmazott: az interjú akár Orbán Viktor szájából is elhangozhatott volna.
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