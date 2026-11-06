Hadházy Ákos szerint elhamarkodottan hozták nyilvánosságra az ügynöklistát, az időzítés is kérdéseket vet fel

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A volt országgyűlési képviselő szerint a most közzétett adatbázis nem ad teljes képet a kommunista állambiztonsággal együttműködők tevékenységéről. Hadházy Ákos úgy látja, a hiányos nyilvántartás egyszerre igazságtalan az egykori megfigyeltekkel és az állambiztonság áldozataival szemben, miközben a valódi jelentéstevők egy része akár következmények nélkül maradhat.

Gábor Márton
2026. 11. 06. 18:52
Hadházy Ákos szerint elhamarkodottan hozták nyilvánosságra az ügynöklistát, az időzítés is kérdéseket vet fel
Fotó: Kurucz Árpád

Az eset különösen súlyos, hiszen a nyilvánosság számára az adatbázisban való megjelenés könnyen azt a látszatot keltheti, hogy az illető együttműködött a kommunista állambiztonsággal, holott valójában éppen annak megfigyeltje volt.

Miért kellett ennyire sietni?

A volt képviselő a közzététel időzítését is kifogásolta. Szerinte érthetetlen, miért nem várták meg legalább a beszervezési dossziék nyilvánosságra hozatalát, amelyekből már jóval pontosabb kép rajzolódhat ki az érintettek tényleges tevékenységéről. Hadházy arra is felhívta a figyelmet, hogy a most közzétett nyilvántartási adatokból nem feltétlenül lehet megállapítani, ki mit tett vagy mit nem tett az állambiztonság szolgálatában.

Azt is felvetette, hogy vajon a november 4-i sajtótájékoztató kedvéért sürgették-e az adatbázis elindítását, vagy a politikai kommunikációs szempontok kerültek előtérbe a szakmai felkészültséggel szemben.

 Bejegyzésében azt sem zárta ki, hogy a nyilvánosságra hozatal időzítése mögött politikai figyelemelterelés vagy a közösségi médiában elérhető népszerűség megszerzésének szándéka állhatott.

A részletesebb dokumentumok még váratnak magukra

A vita hátterében az áll, hogy november 4-én az ÁBTL három irattípust tett hozzáférhetővé a nyitottaktak.hu oldalon: a 6-os kartonokat, a B-naplókat és a H-adattár adatait. Ezekből az egykori hálózati személyek nyilvántartására vonatkozó információk ismerhetők meg, ám önmagukban nem minden esetben bizonyítják a tényleges jelentéstételt.

A részletesebb, a beszervezés körülményeit és az ügynöki tevékenység értékelését is tartalmazó B-dossziék közzétételét 2027. február 25-ig vállalta a levéltár. Ezek az iratok segíthetnek tisztázni, hogy az érintettek milyen körülmények között kerültek kapcsolatba az állambiztonsággal, és milyen szerepet töltöttek be a hálózatban.

Borítókép: Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő (Fotó: Kurucz Árpád)

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