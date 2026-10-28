Erre eddig csak Gyurcsány Ferenc vetemedett – így fordít hátat Magyar Péter a külhoni magyaroknak

Gyurcsány Ferenc útjára léphet a miniszterelnök

Ugyanakkor nem lenne példa nélküli, ha a kormány nem hívná össze a MÁÉRT ülését, ugyanis 2004 után évekig nem tartották meg az értekezletet. Emlékezetes, hogy ugyanebben az évben tartották a kettős állampolgárságról szóló népszavazást, amelyen Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök és az MSZP–SZDSZ kormánykoalíció félrevezető és uszító kampányt folytatott a határon túli magyarokkal szemben. Ezután a balliberális kabinet és külhoni szervezetek viszonya rendkívül terheltté vált, így a politikai feszültségek és a kölcsönös bizalomvesztés miatt évekig nem ülésezett a MÁÉRT.

A fórum teljes körű, intézményesült és rendszeres működése csak 2010-ben, a második Orbán-kormány megalakulása után állt helyre.

Az eltelt tizenhat év során csak a koronavírus-járvány idején maradt el az érekezlet. Tehát amennyiben Magyar Péter nem hívja össze a MÁÉRT-et, azzal olyan lépésre szánja el magát, amelyet utoljára Gyurcsány Ferenc tett meg.

Borítókép: Magyar Péter a nagyváradi látogatása során (Fotó: Havran Zoltán)