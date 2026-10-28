Erre eddig csak Gyurcsány Ferenc vetemedett – így fordít hátat Magyar Péter a külhoni magyaroknak

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Közel harmincéves múltra tekint vissza a kormány és a határon túli magyar szervezetek egyeztető fóruma, a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT). Azonban semmi hír arról, hogy a kormányváltás után idén is megtartanák a MÁÉRT-et, amit még az első Orbán-kormány idején hívtak életre. Az 1999 óta létező egyeztetési fórum történetében először Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége alatt volt példa arra, hogy nem hívták össze az értekezletet.

Máté Patrik
2026. 10. 28. 5:54
Magyar Péter
A nagy szavakat nem követik a tettek a nemzetpolitika terén Fotó: Havran Zoltán

Gyurcsány Ferenc útjára léphet a miniszterelnök

Ugyanakkor nem lenne példa nélküli, ha a kormány nem hívná össze a MÁÉRT ülését, ugyanis 2004 után évekig nem tartották meg az értekezletet. Emlékezetes, hogy ugyanebben az évben tartották a kettős állampolgárságról szóló népszavazást, amelyen Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök és az MSZP–SZDSZ kormánykoalíció félrevezető és uszító kampányt folytatott a határon túli magyarokkal szemben. Ezután a balliberális kabinet és külhoni szervezetek viszonya rendkívül terheltté vált, így a politikai feszültségek és a kölcsönös bizalomvesztés miatt évekig nem ülésezett a MÁÉRT. 

A fórum teljes körű, intézményesült és rendszeres működése csak 2010-ben, a második Orbán-kormány megalakulása után állt helyre. 

Az eltelt tizenhat év során csak a koronavírus-járvány idején maradt el az érekezlet. Tehát amennyiben Magyar Péter nem hívja össze a MÁÉRT-et, azzal olyan lépésre szánja el magát, amelyet utoljára Gyurcsány Ferenc tett meg.

Borítókép: Magyar Péter a nagyváradi látogatása során (Fotó: Havran Zoltán)

 

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