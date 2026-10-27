Török Gábor is megdöbbent azon, amit Romsics Ignác mondott Kádár Jánosról
Még Török Gábor politológusnál is kiverte a biztosítékot Romsics Ignác történész interjúja, amelyben Kádár Jánost államférfiként méltatta, Orbán Viktort viszont kedvezőtlen színben tüntette fel. Török szerint a miniszterelnököt úgy is lehet bírálni, hogy közben ne a kommunista pártállam vezetőjét állítsák be pozitív példaként, de annak azért örül, hogy Romsicsból nem lett köztársasági elnök.
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