Erdélybe ment Tarr Zoltán, kapott is a jóból: Ostoba fajankó vagy, nem értesz te semmit

Orbán Viktor érdemeit is elismerte

A miniszter a látogatás során a Transtelexnek adott interjújában is beszélt a Tisza-kormány határon túli politikájáról. Egyebek mellett azt mondta, hogy a Tisza nem kíván helyi pártot alapítani, és nem akar beavatkozni az erdélyi közéletbe. A kormány célja szerinte az, hogy az RMDSZ mellett civil, kulturális, oktatási és egyházi szereplőkkel is közvetlen kapcsolatokat építsen ki.

A miniszter ugyanakkor világossá tette, hogy a korábbi támogatási gyakorlatot nem hagyják érintetlenül. Elmondása szerint vizsgálják a különböző támogatásokat és az érintett szervezeteket, különös tekintettel az egyedi döntésekre és a választások környékén megítélt forrásokra.

Tarr arról is beszélt, hogy az erdélyi magyar közösségeknek maguknak kell tisztázniuk viszonyukat az elmúlt másfél évtized politikai rendszeréhez. Bár hangsúlyozta, hogy a közösséget nem érheti kollektív hátrány, szavai alapján a korábbi támogatási rendszer szereplőinek komoly átvilágításra kell számítaniuk.

A miniszter a határon túli jelenlét kérdésében sem mulasztotta el az összehasonlítást Orbán Viktorral. „Mi nem vagyunk olyan ügyesek, mint Orbán Viktor” – ismerte el Tarr, hozzátéve, hogy nem is ugyanarra a működésre törekednek. Míg szerinte a korábbi miniszterelnök magánlátogatásokat is rendszeresen tett a szomszédos országokban, a Tisza a kétoldalú diplomáciai kapcsolatokat helyezné előtérbe.

Magyar Péter meg sehol?

Az interjúban az is szóba került, hogy Magyar Péter miniszterelnökként még nem látogatott Erdélybe. Tarr ezt diplomáciai okokkal magyarázta. Noha a miniszter szerint Magyarnak megvan a szándéka az utazásra, előbb megvárnák a „stabil” román kormány felállását, jelentsen ez bármit.