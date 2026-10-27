Pálinkás Szilveszternek végül összejött az álommeló: New Yorkban kaphatott újabb pozíciót a „hős százados”
A választási kampány hajrájában tűnt fel Pálinkás Szilveszter, aki élesen támadta a Fideszt és hitet tett a Tisza Párt mellett. A kormányváltás után nem maradt el a hála, miután Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnök-helyettese lett, most pedig a hírek szerint New Yorkban kaphat újabb posztot. Érdekesség, hogy a választás előtt adott interjújában éppen arról beszélt, hogy egy New York-i állással próbálták lekenyerezni annak érdekében, hogy hallgasson.
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