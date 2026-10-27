Tagadja a sportállamtitkár, hogy a lex Kubatov személyesen a Fradi elnöke ellen szól

Kálnoki-Kiss Attila: Még változhat a törvénytervezet

A sportállamtitkár kiemelte, nem zárja ki, hogy a benyújtott javaslatban még lesz módosítás, de annak elfogadása és hatályba lépése után a korábbi és jelenlegi politikusoknak nyilatkozniuk kell arról, érintettek-e.

A Fradi ma, azaz október 27-én tartja a tisztújító közgyűlését, amelyen az ellene is szóló törvényjavaslat ellenére Kubatov Gábor újbóli elnökké választása várható. A klub alapszabálya rögzíti, hogy az elnökség tagjainak mandátuma négy évre szól, a Fradi legutóbbi tisztújító közgyűlését pedig 2022. október 27-én tartották, tehát a mostani választásnak semmi köze a törvényjavaslathoz, amúgy is most van itt az ideje.

Ha az FTC jelenlegi klubelnöke valóban újabb négy évre megbízást kap, a Lex Kubatov jogerőre emelkedése esetén akár már a mandátuma első hónapjában beleszólhat a Fradi működésébe.

Megrendezik a 2027-es magyarországi világversenyeket

Kálnoki-Kiss hangsúlyozta, hogy a 2027-es világversenyeket - amelyekre még az előző kormány szerződött - "természetesen megrendezzük", csak sokkal racionálisabb és észszerűbb költségvetéssel, miközben a versenyek minősége szerinte "cseppet sem fog változni".

A sportvezető kiemelte, jogszabály szerint továbbra is az NRÜ hivatott az 500 millió forint fölötti állami rendezvényeket megszervezni - ebben vannak sportesemények is -, ugyanakkor előkészítés alatt áll egy olyan jogszabály, ami lehetővé teszi, hogy a szövetségek opcionálisan eldönthessék és kimondhassák, hogy szeretnék-e igénybe venni az NRÜ-t vagy sem.