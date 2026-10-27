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Tagadja a sportállamtitkár, hogy a lex Kubatov személyesen a Fradi elnöke ellen szól

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Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár szerint nem egyes emberekre vonatkozik az összeférhetetlenségi törvényjavaslat, amelyet beterjesztettek az Országgyűlés elé. A lex Kubatov néven elhíresült javaslat megtilatná, hogy korábbi és jelenlegi politikusok töltsenek be vezető szerepet kluboknál és sportszervezeteknél. Magyar Péter miniszterelnök a tervezet bejelentésekor Kubatov Gáborral, a Fradi elnökével is példálózott, de a sportállamtitkár szerint nem személyesen az ő ellehetetlenítése a cél.

Szalay Attila
Forrás: MTI2026. 10. 27. 12:00
Tagadja a sportállamtitkár, hogy a lex Kubatov személyesen a Fradi elnöke ellen szól
Kubatov Gábor, a Ferencváros jelenlegi elnöke Fotó: Árvai Károly Forrás: KAR

Kálnoki-Kiss Attila: Még változhat a törvénytervezet

A sportállamtitkár kiemelte, nem zárja ki, hogy a benyújtott javaslatban még lesz módosítás, de annak elfogadása és hatályba lépése után a korábbi és jelenlegi politikusoknak nyilatkozniuk kell arról, érintettek-e. 

A Fradi ma, azaz október 27-én tartja a tisztújító közgyűlését, amelyen az ellene is szóló törvényjavaslat ellenére Kubatov Gábor újbóli elnökké választása várható. A klub alapszabálya rögzíti, hogy az elnökség tagjainak mandátuma négy évre szól, a Fradi legutóbbi tisztújító közgyűlését pedig 2022. október 27-én tartották, tehát a mostani választásnak semmi köze a törvényjavaslathoz, amúgy is most van itt az ideje.

Ha az FTC jelenlegi klubelnöke valóban újabb négy évre megbízást kap, a Lex Kubatov jogerőre emelkedése esetén akár már a mandátuma első hónapjában beleszólhat a Fradi működésébe. 

Megrendezik a 2027-es magyarországi világversenyeket

Kálnoki-Kiss hangsúlyozta, hogy a 2027-es világversenyeket - amelyekre még az előző kormány szerződött - "természetesen megrendezzük", csak sokkal racionálisabb és észszerűbb költségvetéssel, miközben a versenyek minősége szerinte "cseppet sem fog változni".

A sportvezető kiemelte, jogszabály szerint továbbra is az NRÜ hivatott az 500 millió forint fölötti állami rendezvényeket megszervezni - ebben vannak sportesemények is -, ugyanakkor előkészítés alatt áll egy olyan jogszabály, ami lehetővé teszi, hogy a szövetségek opcionálisan eldönthessék és kimondhassák, hogy szeretnék-e igénybe venni az NRÜ-t vagy sem.

Az államtitkár azt is közölte, hogy a transzparencia jegyében hamarosan a teljes tao-térkép is nyilvánosságra kerül majd, a szövetségekkel pedig két hónapja folytatnak párbeszédet a megváltozó sportfinanszírozás kapcsán: a társasági adóból származó sporttámogatás január 1-gyel megszűnik, ehelyett a kormány bejelentése szerint 150 milliárd forintos támogatást kap a sport.

Zárásként Kálnoki-Kiss Attila kiemelte, folyamatosan vizsgálják a tao-támogatásokat, s bár ebben "komoly lemaradás van", szeretnék a múltat feldolgozni.

FradiKálnoki Kis AttilaKubatov GáborKomment 1

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