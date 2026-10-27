Ma szavaznak a Fradi vezetéséről, árulkodó a névsor

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Október 27-én tisztújító közgyűlést tart a Ferencvárosi Torna Club. Kubatov Gábor tizenöt éve irányítja elnökként az egyesületet, s a papírforma most is az újraválasztását ígéri. Bár a kormány már benyújtotta a Magyar Péter által szeptemberben belengetett törvényjavaslatot, amely megakadályozná, hogy Kubatov Fradi-elnök maradjon, az a tisztújítás idején még nincs hatályban.

Koczó Dávid
2026. 10. 27. 5:50
Ma szavaznak a Fradi vezetéséről, árulkodó a névsor
Kubatov Gábor 2011 óta az FTC elnöke Fotó: Micheller Szilvia Forrás: Nemzeti Sport

Kubatov Gábor, valamint az MTK hasonló cipőben járó elnöke, Deutsch Tamás – a Fidesz euró­pai parlamenti képviselője – kiemelte közös közleményükben, hogy mindezzel a törvényjavaslat sérti a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát.

A Ferencváros korábbi és jelenlegi sportolói közül több mint százötvenen írták alá a Kubatov Gábor mellett kiálló, a klub önállóságát féltő, október 11-én közzétett nyílt levelet. Az elnök kapcsán hangsúlyozzák, hogy előbb volt Fradi-szurkoló, mint Fidesz-tag, s hogy a lelátóról jött, nem az úri negyedből. 

Minket a politika nem érdekel. Bennünket az elnök személye érdekel, márpedig Kubatov Gábor bizonyította hűségét, hozzáértését, hiszen a Fradit nemcsak honi, hanem nemzetközi szinten is elismerést és tiszteletet megillető helyre emelte

– áll a nyílt levélben.

Megvannak a jelöltek

Az aláírók közül Rákosi Gyula, Kökény Beat­rix, Bánki József, Sike András, Lipcsei Péter és Kucsera Gábor mind jelöltek az elnökségbe kerülésre, rajtuk kívül Kubatov Gábor, Sas Sándor, Füredi Annamária, dr. Springer Miklós és Hidasi Gábor szerepel még a listán – ehhez ötven klubtag ajánlására volt szükség. A tizenegy jelölt közül választja ki a közgyűlés a kilenctagú elnökséget, majd az újonnan megválasztott testület tagjai szavazzák meg maguk közül az elnököt.

Az elnöksége alatt elért eredmények alapján a papírforma Kubatov Gábor újraválasztása lenne, s a sportolói nyílt levél sem arra utal, hogy a Ferencvárosnál az összeférhetetlenségi törvény elébe menve más klubelnökben gondolkodnának. Ha a sportvezető valóban újabb négy évre megbízást kap, az új törvényjavaslat, a lex Kubatov jogerőre emelkedése esetén akár már a mandátum első hónapjában beleszólhat a Fradi működésébe. 

1956-ban a Fradiért is küzdöttek

A Ferencváros múltjában több példát is találunk rá, hogy a politikai változások a klub életét is befolyásolták. A legjelentősebb ezek közül a második világháború után érte az egyesületet, amikor a kommunista vezetés nemcsak a Fradi legjobb játékosait (Budai László, Czibor Zoltán, Deák Ferenc, Kocsis Sándor), hanem az FTC nevét és színeit is elvette. Ha valaki a piros-fehérre átszínezett Kinizsinek „Hajrá, Fradi!” kiáltással szurkolt, azt elvihették a rendőrök a lelátóról. Az 1956-os forradalom leverése után annak vívmányait lényegében semmissé tette a Kádár-rezsim, a Kinizsiből 1956. november 1-jén újraalakult Ferencvárosi Torna Club nevét viszont már meghagyták. Nem véletlen, hogy a Fradi a forradalom hetvenedik évfordulójára különleges, ünnepi mezzel emlékezett a vasárnapi, MTK elleni örökrangadón.

 

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