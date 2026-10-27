Ma szavaznak a Fradi vezetéséről, árulkodó a névsor

A Ferencváros korábbi és jelenlegi sportolói közül több mint százötvenen írták alá a Kubatov Gábor mellett kiálló, a klub önállóságát féltő, október 11-én közzétett nyílt levelet. Az elnök kapcsán hangsúlyozzák, hogy előbb volt Fradi-szurkoló, mint Fidesz-tag, s hogy a lelátóról jött, nem az úri negyedből.

Minket a politika nem érdekel. Bennünket az elnök személye érdekel, márpedig Kubatov Gábor bizonyította hűségét, hozzáértését, hiszen a Fradit nemcsak honi, hanem nemzetközi szinten is elismerést és tiszteletet megillető helyre emelte

– áll a nyílt levélben.

Megvannak a jelöltek

Az aláírók közül Rákosi Gyula, Kökény Beat­rix, Bánki József, Sike András, Lipcsei Péter és Kucsera Gábor mind jelöltek az elnökségbe kerülésre, rajtuk kívül Kubatov Gábor, Sas Sándor, Füredi Annamária, dr. Springer Miklós és Hidasi Gábor szerepel még a listán – ehhez ötven klubtag ajánlására volt szükség. A tizenegy jelölt közül választja ki a közgyűlés a kilenctagú elnökséget, majd az újonnan megválasztott testület tagjai szavazzák meg maguk közül az elnököt.