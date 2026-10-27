Kubatov Gábor, valamint az MTK hasonló cipőben járó elnöke, Deutsch Tamás – a Fidesz európai parlamenti képviselője – kiemelte közös közleményükben, hogy mindezzel a törvényjavaslat sérti a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát.
Ma szavaznak a Fradi vezetéséről, árulkodó a névsor
Október 27-én tisztújító közgyűlést tart a Ferencvárosi Torna Club. Kubatov Gábor tizenöt éve irányítja elnökként az egyesületet, s a papírforma most is az újraválasztását ígéri. Bár a kormány már benyújtotta a Magyar Péter által szeptemberben belengetett törvényjavaslatot, amely megakadályozná, hogy Kubatov Fradi-elnök maradjon, az a tisztújítás idején még nincs hatályban.
A Ferencváros korábbi és jelenlegi sportolói közül több mint százötvenen írták alá a Kubatov Gábor mellett kiálló, a klub önállóságát féltő, október 11-én közzétett nyílt levelet. Az elnök kapcsán hangsúlyozzák, hogy előbb volt Fradi-szurkoló, mint Fidesz-tag, s hogy a lelátóról jött, nem az úri negyedből.
Minket a politika nem érdekel. Bennünket az elnök személye érdekel, márpedig Kubatov Gábor bizonyította hűségét, hozzáértését, hiszen a Fradit nemcsak honi, hanem nemzetközi szinten is elismerést és tiszteletet megillető helyre emelte
– áll a nyílt levélben.
Megvannak a jelöltek
Az aláírók közül Rákosi Gyula, Kökény Beatrix, Bánki József, Sike András, Lipcsei Péter és Kucsera Gábor mind jelöltek az elnökségbe kerülésre, rajtuk kívül Kubatov Gábor, Sas Sándor, Füredi Annamária, dr. Springer Miklós és Hidasi Gábor szerepel még a listán – ehhez ötven klubtag ajánlására volt szükség. A tizenegy jelölt közül választja ki a közgyűlés a kilenctagú elnökséget, majd az újonnan megválasztott testület tagjai szavazzák meg maguk közül az elnököt.
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Az elnöksége alatt elért eredmények alapján a papírforma Kubatov Gábor újraválasztása lenne, s a sportolói nyílt levél sem arra utal, hogy a Ferencvárosnál az összeférhetetlenségi törvény elébe menve más klubelnökben gondolkodnának. Ha a sportvezető valóban újabb négy évre megbízást kap, az új törvényjavaslat, a lex Kubatov jogerőre emelkedése esetén akár már a mandátum első hónapjában beleszólhat a Fradi működésébe.
1956-ban a Fradiért is küzdöttek
A Ferencváros múltjában több példát is találunk rá, hogy a politikai változások a klub életét is befolyásolták. A legjelentősebb ezek közül a második világháború után érte az egyesületet, amikor a kommunista vezetés nemcsak a Fradi legjobb játékosait (Budai László, Czibor Zoltán, Deák Ferenc, Kocsis Sándor), hanem az FTC nevét és színeit is elvette. Ha valaki a piros-fehérre átszínezett Kinizsinek „Hajrá, Fradi!” kiáltással szurkolt, azt elvihették a rendőrök a lelátóról. Az 1956-os forradalom leverése után annak vívmányait lényegében semmissé tette a Kádár-rezsim, a Kinizsiből 1956. november 1-jén újraalakult Ferencvárosi Torna Club nevét viszont már meghagyták. Nem véletlen, hogy a Fradi a forradalom hetvenedik évfordulójára különleges, ünnepi mezzel emlékezett a vasárnapi, MTK elleni örökrangadón.
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