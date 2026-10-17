Újabb sportlegendák álltak ki Kubatov Gábor mellett
Október 27-én tartja a Ferencváros az elnökválasztó közgyűlését. Az eddigi elnök, Kubatov Gábor tervei szerint újra indul a posztért. Ebben eddig is sokan támogatták, de a támogatói névsor most tovább bővült.
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