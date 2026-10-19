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Százötven milliárd forinttól esnek el a nyugdíjasok Magyar Péter kormányának döntése miatt

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Bármit is tesz Magyar Péter, Kubatov Gábor újraindul a Fradi elnöki posztjáért

Bármit is tesz Magyar Péter, Kubatov Gábor újraindul a Fradi elnöki posztjáért

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Bár a Tisza-kormány és Magyar Péter miniszterelnök folyamatosan azzal fenyegetett, hogy egy törvénymódosítás miatt Kubatov Gábor a jövőben már nem lehet a Ferencváros elnöke, ez nem akadályozta meg a jelenlegi elnököt abban, hogy összegyűjtse a számára szükséges ajánlásokat. Ez egyelőre azt jelenti, hogy Kubatov Gábornak megvan a kellő mennyiségű ajánlása ahhoz, hogy október 27-én ismét elnökké válasszák.

Magyar Nemzet
2026. 10. 19. 20:54
Kubatov Gábor, a Ferencváros jelenlegi elnöke Fotó: Árvai Károly Forrás: KAR
Kubatov GáborFerencvároselnökválasztásSzóljon hozzá!

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Pilhál Tamás
idezojelekdrag queen

Gender és fölszabadulás

Pilhál Tamás avatarja

Néhány perccel a keddi, történelmi genderszavazás után – micsoda varázslat! – több milliárd eurónyi pénz „szabadult föl” Brüsszelben.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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