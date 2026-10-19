Bármit is tesz Magyar Péter, Kubatov Gábor újraindul a Fradi elnöki posztjáért
Bár a Tisza-kormány és Magyar Péter miniszterelnök folyamatosan azzal fenyegetett, hogy egy törvénymódosítás miatt Kubatov Gábor a jövőben már nem lehet a Ferencváros elnöke, ez nem akadályozta meg a jelenlegi elnököt abban, hogy összegyűjtse a számára szükséges ajánlásokat. Ez egyelőre azt jelenti, hogy Kubatov Gábornak megvan a kellő mennyiségű ajánlása ahhoz, hogy október 27-én ismét elnökké válasszák.
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