Rendkívüli

Kubatov Gábor válasza Magyar Péter fenyegetésére: „El a kezekkel a magyar sporttól!”

Kubatov Gábor válasza Magyar Péter fenyegetésére: „El a kezekkel a magyar sporttól!”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Közös fellépéssel tiltakozik a Ferencváros és az MTK elnöke a kormány sportvezetőket érintő összeférhetetlenségi törvénytervezete ellen. Kubatov Gábor és Deutsch Tamás egyszerre közzétett közleményükben a javaslat azonnali visszavonását követelték, mert álláspontjuk szerint az sérti a sportegyesületek önállóságát és az Alaptörvényt. A két klubvezető már szeptemberben élesen bírálta Magyar Péter terveit, most azonban közös állásfoglalással léptek fel.

Magyar Nemzet
2026. 10. 09. 7:01
Kubatov Gábor a Fradi elnökeként tiltakozik
Kubatov Gábor a Fradi elnökeként tiltakozik Forrás: Facebook / Kubatov Gábor

A bejelentésre Kubatov Gábor és Deutsch Tamás már aznap reagált. A Ferencváros elnöke a következőket írta: „A mi szerelmünk a Ferencvárossal egy életre szól. Holmi jogszabályokkal nem lehet széttépni! Küzdeni mindig, feladni soha!”

Deutsch Tamás hasonló üzenetet fogalmazott meg: „Az MTK vezetőit az MTK választja, nem Magyar Péter. Hajrá, kékek, hajrá, MTK!”

A tervezett módosítások a Ferencváros és az MTK mellett más jelentős sportszervezetek vezetését is érinthetik. Az összeférhetetlenségi szabályok alapján például Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter Budapest Honvédnál betöltött elnöki tisztsége is érintett lehet.

Kubatov GáborFradiDeutsch Tamásmagyar sportMTK BudapestSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojeleklmbtq

Egy liberális érték

Pilhál György avatarja

A KDNP frakcióvezetője úgy látja, Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe végrehajtja az Európai Bíróság ítéletét genderügyben.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu