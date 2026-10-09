Kubatov Gábor válasza Magyar Péter fenyegetésére: „El a kezekkel a magyar sporttól!”

A bejelentésre Kubatov Gábor és Deutsch Tamás már aznap reagált. A Ferencváros elnöke a következőket írta: „A mi szerelmünk a Ferencvárossal egy életre szól. Holmi jogszabályokkal nem lehet széttépni! Küzdeni mindig, feladni soha!”

Deutsch Tamás hasonló üzenetet fogalmazott meg: „Az MTK vezetőit az MTK választja, nem Magyar Péter. Hajrá, kékek, hajrá, MTK!”

A tervezett módosítások a Ferencváros és az MTK mellett más jelentős sportszervezetek vezetését is érinthetik. Az összeférhetetlenségi szabályok alapján például Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter Budapest Honvédnál betöltött elnöki tisztsége is érintett lehet.