Megszólalt a Telekom a tisztújítás előtt álló Fradi ügyében: mi lesz a szponzorációval?
A Magyar Telekom reagált arra, hogy vezérigazgatója, Rékasi Tibor nem indul újra a Ferencváros elnökségi tagságáért. A döntés azért is vetett fel kérdéseket, mert a vállalat szeptemberben élesen bírálta a Fradi szurkolóinak megnyilvánulásait, és magyarázatot követelt a klubtól. Most az is kiderült, milyen jövő vár a két fél szponzori együttműködésére.
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