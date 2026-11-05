Bóka János: Tarr Zoltánnak vállalnia kell a felelősséget az ügynökadatbázis botrányáért

Bóka János szerint mindez azt a veszélyt hordozza, hogy emberek neveit dobják oda a nyilvánosság elé, miközben a tényleges történelmi igazság feltárása háttérbe szorul. A frakcióvezető a bejegyzésében politikai terelésnek nevezte az ügy kezelését is, szerinte a Tisza Párt ezzel ismét elvonja a figyelmet arról, hogy nem foglalkozik az ország valódi problémáival.

Az ÁBTL már elismerte a hibát

Mint arról korábban beszámoltunk, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára közleményében elismerte az informatikai hibát, megkezdte az érintett adatbázisrész felülvizsgálatát, és bocsánatot kért Lezsák Sándortól.

Egyelőre azonban nem derült ki, hogy a politikus esete egyedi tévedés volt-e, vagy más megfigyelt személyek is hasonló módon kerülhettek a nyilvánosságra hozott listára.

Az ügyben kérdéseket intéztünk a levéltárhoz. Többek között arra voltunk kíváncsiak, hány olyan személyről tudnak, akinek a neve tévesen, valótlan összefüggésben szerepelhet a nyilvánosságra hozott adatbázisban. Arra is rákérdeztünk, hogy a levéltár vezetője vállalja-e a szakmai és intézményi felelősséget a történtekért, valamint milyen garanciákat tud nyújtani az adatbázisban szereplő további személyek adatainak hitelességére.

Amint a levéltár válaszol kérdéseinkre, frissítjük cikkünket.