Bóka János: Tarr Zoltánnak vállalnia kell a felelősséget az ügynökadatbázis botrányáért

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A Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza Párt összemosta az állambiztonsági elkövetőket és az áldozatokat, miután az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának igazgatója az ATV-ben elismerte, hogy megfigyelt személyek nevei is tévesen kerültek a nyilvánosságra hozott adatbázisba. Bóka János Magyar Péter bocsánatkérését és Tarr Zoltán távozását követeli.

Gábor Márton
2026. 11. 05. 11:18
Bóka János: Tarr Zoltánnak vállalnia kell a felelősséget az ügynökadatbázis botrányáért
Fotó: Székelyhidi Balázs

Bóka János szerint mindez azt a veszélyt hordozza, hogy emberek neveit dobják oda a nyilvánosság elé, miközben a tényleges történelmi igazság feltárása háttérbe szorul. A frakcióvezető a bejegyzésében politikai terelésnek nevezte az ügy kezelését is, szerinte a Tisza Párt ezzel ismét elvonja a figyelmet arról, hogy nem foglalkozik az ország valódi problémáival.

Az ÁBTL már elismerte a hibát

Mint arról korábban beszámoltunk, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára közleményében elismerte az informatikai hibát, megkezdte az érintett adatbázisrész felülvizsgálatát, és bocsánatot kért Lezsák Sándortól.

Egyelőre azonban nem derült ki, hogy a politikus esete egyedi tévedés volt-e, vagy más megfigyelt személyek is hasonló módon kerülhettek a nyilvánosságra hozott listára.

Az ügyben kérdéseket intéztünk a levéltárhoz. Többek között arra voltunk kíváncsiak, hány olyan személyről tudnak, akinek a neve tévesen, valótlan összefüggésben szerepelhet a nyilvánosságra hozott adatbázisban. Arra is rákérdeztünk, hogy a levéltár vezetője vállalja-e a szakmai és intézményi felelősséget a történtekért, valamint milyen garanciákat tud nyújtani az adatbázisban szereplő további személyek adatainak hitelességére.

Amint a levéltár válaszol kérdéseinkre, frissítjük cikkünket.

Borítókép: Az ügynökakták nyilvánosságra hozatala kapcsán összehívott sajtótájékoztató (Fotó: Székelyhidi Balázs)

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Tiszás ügynökbotrány: Magyar Péternek kell vállalnia a felelősséget – mondta Rétvári Bence

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