Már a Partizán is ízekre szedte a Tisza-kormányt az ügynökakták miatt

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Szakértői kormányzást ígért Magyar Péter, az ügynökakták nyilvánosságra hozatalából azonban politikai kapkodás, súlyos hibák és felelősséghárítás lett. A Partizán sem kímélte a Tisza-kormányt: egyebek mellett azt rótta fel elemzésében, hogy a politikai kommunikáció felülírta a szakmai szempontokat, a botrány következményeit pedig jórészt a levéltári szakemberekre hárították.

Kárpáti András
2026. 11. 11. 19:48
Már a Partizán is ízekre szedte a Tisza-kormányt az ügynökakták miatt
Magyar Péter kormányának ügynökakták körüli kapkodását már a Partizán is élesen bírálta. Fotó: Vémi Zoltán

A Partizán elemzéséből így meglehetősen lesújtó bizonyítvány rajzolódik ki: Magyar Péterék szakértői kormányzást ígértek, de politikai látványakciót hajtottak végre, amelynek hibáiért végül másoknak kellett magyarázkodniuk.


 

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