Már a Partizán is ízekre szedte a Tisza-kormányt az ügynökakták miatt

A Partizán elemzéséből így meglehetősen lesújtó bizonyítvány rajzolódik ki: Magyar Péterék szakértői kormányzást ígértek, de politikai látványakciót hajtottak végre, amelynek hibáiért végül másoknak kellett magyarázkodniuk.
A Partizán elemzéséből így meglehetősen lesújtó bizonyítvány rajzolódik ki: Magyar Péterék szakértői kormányzást ígértek, de politikai látványakciót hajtottak végre, amelynek hibáiért végül másoknak kellett magyarázkodniuk.
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