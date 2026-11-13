Tömeges leépítés a Partizánnál, a főszerkesztő is távozik posztjáról

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Közel húsz munkatársától válik meg a Partizán, és az év végén Földiák Vince főszerkesztő is lemond posztjáról – jelentette be Gulyás Márton, a médium alapítója és kuratóriumi elnöke. A döntést a kormányváltás után átalakult médiakörnyezettel indokolta, hangsúlyozva, hogy a leépítés hátterében nem pénzügyi nehézségek állnak. A szerkesztőség irányítását átmenetileg ismét Gulyás veszi át.

Pámer Dávid
2026. 11. 13. 17:19
Tömeges leépítés a Partizánnál, a főszerkesztő is távozik posztjáról
Leépítések a Partizánnál. Fotó: Kurucz Árpád
gulyás mártonpartizánföldiák vinceSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekqueeg

Bayer Zsolt: Queeg korvettkapitány esete az Isztambuli Egyezménnyel

Bayer Zsolt avatarja

Egy a feleségét éveken át megalázó, bántalmazó, zsaroló nárcisztikus pszichopata tetszeleg most a nők megmentőjének szerepében.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu