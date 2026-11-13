Tömeges leépítés a Partizánnál, a főszerkesztő is távozik posztjáról
Közel húsz munkatársától válik meg a Partizán, és az év végén Földiák Vince főszerkesztő is lemond posztjáról – jelentette be Gulyás Márton, a médium alapítója és kuratóriumi elnöke. A döntést a kormányváltás után átalakult médiakörnyezettel indokolta, hangsúlyozva, hogy a leépítés hátterében nem pénzügyi nehézségek állnak. A szerkesztőség irányítását átmenetileg ismét Gulyás veszi át.
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