Navracsics Tibor: A Tisza meg akarja szüntetni az önkormányzatokat
Az önkormányzati szövetségek álláspontja szerint az őket érintő költségvetési döntések nem lehet meghozni a velük történő egyeztetés nélkül. Navracsics véleménye, hogy nem lehet úgy érdemi vitát folytatni a költségvetésről, hogy az önkormányzati szövetségek ne kapjanak előzetes tájékoztatást.
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